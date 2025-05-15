親子好去處｜全港首個LEGO忍者主題密室逃脫　破解3大解謎關卡贏限量獎品

LEGO® 香港為迎接最新一季的《旋風忍者 龍之崛起》劇集開播，與LOST密室逃脫再度合作！由即日起推出香港首個「LEGO® NINJAGO® 忍者試煉的主題密室」，化身見習忍者破解3大神秘任務！

親子好去處｜LEGO香港推出3個全新LEGO忍者主題密室

LEGO® 香港再度與LOST密室逃脫合作，推出3個全新的「LEGO® NINJAGO® 忍者試煉的主題密室」，密室設計靈感來自故事劇情以及LEGO® NINJAGO® 盒組，讓參加者化身見習忍者，透過想像力與創意、邏輯分析、推理解謎、忍者肢體任務等，解開任務！

第一關是位於荔枝角D2 Place的「火山的試煉」密室，場景設定為活火山與隱秘石洞，見習忍者需依照全意龍亞克（71836）中各個忍者的屬性以及忍者刀法，解開惡人的魔法陣與元素試煉，以奪回被搶走的武器，封鎖黑暗力量，破關約需時30分鐘。

而第2關「稜鏡の謎」密室及第3關「五禁者的陰謀」密室，分別位於沙田新城市廣場和銅鑼灣。而銅鑼灣的密室將於6月12日起開放。

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親子好去處｜NINJAGO逃脫密室贏限量獎品

每位成功從密室逃脫的見習忍者，可隨機獲得NINJAGO® 角色的限量透明卡乙張（共10款）。除了親身體驗三個NINJAGO® 忍者試煉密室，玩家更可到香港樂高®認證專門店參與解密遊戲，成功解密亦會獲贈限量透明卡。除此之外，見習忍者會收到1張「NINJAGO® 旋風忍者明信片」，於整個忍者冒險中收集忍者印章，集齊5個印章後，會呈現完整的圖案，並兌換旋風忍者® 限量透明卡包1包。

NINJAGO® 忍者試煉密室

1.「火山的試煉」密室

日期：即日起至12月31日

對象：6歲或以上

價格：每位$250

地址：荔枝角長順街15號D2 Place二期304舖

2.「稜鏡の謎」密室

日期：即日起至12月31日

對象：6歲或以上

價格：每位$250

地址：沙田正街18號新城市廣場一期Play Park UB06舖

3.「五禁者的陰謀」密室

日期：2025年6月12日至12月31日

對象：6歲或以上

價格：每每位$250

地址：銅鑼灣霎東街6號

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