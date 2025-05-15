消委會智能手錶｜智能手錶量心跳表現參差偏差達21%　輕微手部動作當步數誤差逾7成

智能手錶及智能手環近年大行其道，一般具備量度心率和步數等功能。國際消費者研究及試驗組織（ICRT）測試了不同規格及設計的智能手錶及手環，消費者委員會抽取在本港有售的44款產品樣本結果，結果發現量度心率的功能表現頗參差，有兩款智能手錶樣本於大部分活動情況下的偏差均逾11%，於踩單車時的偏差更逾21%，另有個別樣本量步數誤差高達7成以上。

測試由ICRT統籌，樣本主要購於歐洲，當中44款於本地有售。38款為智能手錶樣本，普遍售價較高，由199元至9,799元，售價懸殊主要與品牌、功能、款式設計及物料有關，其餘6款為智能手環，售價由139元至498元。

個別品牌量步數差異高達7成 量度心率表現參差

全部樣本均內置三軸加速感應器及光學心率感應器，分別用來偵測動作及血流量的變化，收集使用者手腕動作及心率數據，從而推算步數及最高及靜止心率等。

測試發現大部分樣本估算步行及跑步步數的表現均不俗，偏差不超過7%，當中25款智能手錶樣本偏差更不超過3%，特別是於跑步時的偏差更低。惟部分樣本估算模擬日常生活步數差異較大，當中出自品牌「博能Polar」的3款智能手錶樣本偏差高達59%至74%，消委會相信有關樣本將輕微的手部動作都推算為步數，因而影響整體評分。

同時，全部樣本都有量度心率、即心跳速度的功能，惟表現頗參差，評分由2點至5點，半數智能手錶樣本於不同的活動量得的心率數據偏差均不多於 7.5%，表現良好。

然而，有兩款智能手錶樣本於大部分活動情況下量度心率的偏差均逾11%，於踩單車時量得的偏差更逾21%，影響整體量度心率的表現，僅獲2點評分。該兩款樣本都來自Withings，為其中的「Scanwatch 2」和「Scanwatch Light」，各售2,698元和1,998元。

同獲2點評分的還有1款智能手環樣本，於大部分活動情況下量度心率的偏差均逾11%，該手環為小米Xiaomi「Smart Band 8 Active」，亦是售價最便宜的樣本，售價139元。

消委會提醒消費者，智能手錶或手環得出的健康及運動數據均是估算，不一定精準，只適宜作參考之用，更不能作醫學用途。

5款智能手錶充滿電後可用接近3星期

配戴智能手錶及手環長時間外出的話，電池續航力非常重要。全部樣本的內置可充電池由電量耗盡狀態充電至全滿需時1小時至2.9小時，充滿電後可使用時間由1.5天至逾20.8天不等，差異非常大。有5款智能手錶充滿電後可連續使用接近3周，售價介乎300多元至近1萬元，分別是：

Garmin 「fenix 8 AMOLED」售價9,799元

Garmin 「Forerunner 955」售價4,099元

Amazfit 「T-Rex 3」售價1,998 元

小米 「Redmi Watch 5 Lite」售價329元

Suunto 「Race」售價3,199元

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】