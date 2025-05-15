凍齡女神丨52歲「男神收割機」嫁初戀富商為愛息影多年　近照曝光超凍齡

【童愛玲/學霸兒/富商老公】90年代曾與多位男星合作、有「男神收割機」之稱的童愛玲，雖然已屆52歲，不過她近日於社交平台上載與學霸兒子於機場的合照時，卻曝光了她的凍齡外貌。相中以輕鬆便服送機的她，仍然少女感十足，令人不得不驚嘆她保養之法。

52歲的童愛玲近日在社交平台分享送機照，由於兒子王子毅出國留學，作為母親的她亦跟隨到機場送機，母子2人臨別之前，更拍照留念，她更寫道：「Already missing you!（已經想你了！）」。

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雖然她用Emoji遮兒子樣貌，但可見囝囝身型十分高大，比1米73高的童愛玲還要高出半個頭。照片亦曝光了女神「超凍齡」狀態，身穿白tee配黑色長褲的她身材不但仍十分苗條，臉上更幾乎零歲月痕跡，皮膚非常白滑細嫩。

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童愛玲與富商老公王敦民是青梅竹馬，男方更是她的初戀情人。2人拍拖3年便結婚，女方婚後即淡出幕前，並誕下兒子王子毅。由於王子毅熱愛NBA，因此原本於英國修讀法律系的他，為了追逐籃球夢，於是轉至華盛頓大學修讀商科。眼見兒子漸大，童愛玲2022年曾復出演ViuTV劇《季前賽》，飾演MIRROR成員姜濤的媽媽。

凍齡秘訣大公開

有「男神收割機」之稱的童愛玲，不時在社交平台分享自己生活點滴，從中亦可看出她的凍齡秘訣主要在3大方面，包括常行山，勤運動及護膚保養。

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