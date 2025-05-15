  • 31°C
香港時間：2025515日 (四) 16:40

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中年好聲音3︱黃博奪冠後首發文感謝支持者　慶功宴獲曾志偉鼓勵：我會記住

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

《中年好聲音3登峯之戰》冠軍黃博發文分享得獎感受。

【中年好聲音3 / 黃博 / 曾志偉】TVB節目《中年好聲音3登峯之戰》在5月11日假到啟德體藝館舉行，已經圓滿結束，結果由黃博張與辰劉洋分別奪得冠亞季軍。

《中年好聲音3》總決賽掀網絡熱話，冠軍得主黃博在昨日（5月15日）於個人IG發長文分享感受，感謝支持者之餘，並爆當晚曾志偉在慶功宴上對她講了甚麼說話。

黃博首先表示感覺一切仍似並非真實，稱：

5月11晚，仿佛做了一場美麗的夢，一年前嘅我，似乎未曾預料到，會遇見這樣一個自己，在 #中年好聲音3 這場尋找自己的路途中，一步一步行到最後。
遇到太多想感謝嘅人:
感謝製作團隊嘅每一位: Rix、Patrick、聲哥、拔哥、Henry、阿雲、Peter、龍導、Hannah、阿Fa、肥腰、Vivian、阿妍、阿馨、Iris、Vincy等等，還有很多並肩作戰嘅幕後功臣，包括攝影師、audio、FM、節目宣傳嘅同事，商務嘅同事，公關嘅同事等等，係你哋嘅身上，我深深感受到TVB係影視製作上嘅專業同實力，你哋真係超勁，而且你哋做嘢個個都好有heart啊。
感謝溫暖又嚴謹嘅評審們:肥媽、周Sir、添Sir、海兒老師，感謝你哋嘅一句句鼓勵、一句句寶貴意見，令我哋思考、成長；感謝主持人婉婉姐，一直溫暖托舉我哋。都好感謝一路上見證住我哋嘅各位客席評判，寶貴意見都令我哋快速成長!

中年好聲音3︱小豬疑得知黃博奪冠O嘴成熱話　海兒解釋羅志祥愕然真正原因

點擊圖片放大
+3
+2

中年好聲音3︱黃博感謝韋綺姍

然後，她分別感謝音樂導師韋綺姍（Rita）、負責樂隊的Donald、排舞老師細C等，表示：

感謝我嘅導師Rita老師 @ritamcarpio ，傾盡全力支持我、教導我，感謝Donald老師 @donaldpakhk 同樂隊老師和音老師們，撐住我哋到最後，感謝幫助我排舞、溫暖鼓勵我嘅細C老師 @saic_dance ，仲有一班陪我跳舞我好愛嘅女仔們!感謝曾經同我合唱嘅啟豪師兄同Felix!

感謝Cammy @carriecammyhkhairstylist @styleprosalon_hk 精心幫我哋設計髮型。
感謝TVB每一位曾經幫我化妝整頭嘅老師，每一次都好掂！感謝服裝designers同服裝間嘅每一位老師，感謝你哋每一次都不厭其煩幫我將件衫調整到最好。

點擊圖片放大
+9
+8

中年好聲音3︱曾志偉語重心長鼓勵

最後，黃博向一班《中年好聲音3》戰友及歌迷道謝，更透露曾志偉在慶功宴對她講寄望，稱：

幸運遇到一班我好愛嘅中三同學，遇到一班支持我鼓勵我嘅歌迷朋友。
感謝觀眾，感謝所有投票畀我嘅人，感謝你哋嘅支持同愛！
那一晚慶功宴，曾生語重心長鼓勵我哋，希望我哋可以做得更好，佢希望我更有自信，我會記住，我會努力做得更好。
比賽完結了，感謝大家給我嘅榮譽，明日過後，新嘅起點，黃博會繼續努力前行。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
生命鬥士｜吳文忻力抗病魔仍以兩女兒為先　堅信戰勝癌末：從來唔覺得自己會走

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

中年好聲音3｜黃博將再轉戰內地歌唱競技比賽　報名綜藝《歌手2025》一血前恥
19:05 2025/05/13
中年好聲音3｜黃博將再轉戰內地歌唱競技比賽　報名綜藝《歌手2025》一血前恥
中年好聲音3︱肥媽分享《中聲3》鏡頭背後珍貴照片　興奮捉實羅淑佩道謝被回應3個字
13:56 2025/05/13
中年好聲音3︱肥媽分享《中聲3》鏡頭背後珍貴照片　興奮捉實羅淑佩道謝被回應3個字
中年好聲音3︱劉洋講被稱民選冠軍感受　感謝太太一直支持：功不可沒
10:15 2025/05/13
中年好聲音3︱劉洋講被稱民選冠軍感受　感謝太太一直支持：功不可沒
中年好聲音3︱小豬疑得知黃博奪冠O嘴成熱話　海兒解釋羅志祥愕然真正原因
22:31 2025/05/13
中年好聲音3︱小豬疑得知黃博奪冠O嘴成熱話　海兒解釋羅志祥愕然真正原因
中年好聲音3︱樂壇前輩似不滿《中年好聲音3》黃博奪冠　發文替劉洋不值：奈何只得第三名
18:55 2025/05/12
中年好聲音3︱樂壇前輩似不滿《中年好聲音3》黃博奪冠　發文替劉洋不值：奈何只得第三名

你可能感興趣

中年好聲音3｜黃博將再轉戰內地歌唱競技比賽　報名綜藝《歌手2025》一血前恥
19:05 2025/05/13
中年好聲音3｜黃博將再轉戰內地歌唱競技比賽　報名綜藝《歌手2025》一血前恥
中年好聲音3︱肥媽分享《中聲3》鏡頭背後珍貴照片　興奮捉實羅淑佩道謝被回應3個字
13:56 2025/05/13
中年好聲音3︱肥媽分享《中聲3》鏡頭背後珍貴照片　興奮捉實羅淑佩道謝被回應3個字
中年好聲音3︱劉洋講被稱民選冠軍感受　感謝太太一直支持：功不可沒
10:15 2025/05/13
中年好聲音3︱劉洋講被稱民選冠軍感受　感謝太太一直支持：功不可沒
黃博 曾志偉 韋綺姍 娛樂人物職業 歌手 中年好聲音 網絡熱話 綜藝節目 TVB

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

天王老婆｜劉德華現身老婆朱麗蒨家族聚會　食素華仔飯局「破戒」嘆美食
天王老婆｜劉德華現身老婆朱麗蒨家族聚會　食素華仔飯局「破戒」嘆美食
公屋富戶｜公屋三口家庭月入過$5萬　嘆加租難生活斥政府搶錢：點生活？
公屋富戶｜公屋三口家庭月入過$5萬　嘆加租難生活斥政府搶錢：點生活？
減肥運動｜48歲主婦實測爆紅「超慢深蹲」　每日只需1分鐘　3周瘦肚腩激減22磅【附影片教學】
減肥運動｜48歲主婦實測爆紅「超慢深蹲」　每日只需1分鐘　3周瘦肚腩激減22磅【附影片教學】
急症室最長等候時間（05月15日 時間12:05）
急症室最長等候時間（05月15日 時間12:05）
消委會喉糖︱染新冠喉嚨痛食無藥性喉糖難紓緩　消委會41款喉糖成分拆解：11款藥用喉糖有效消毒殺菌
消委會喉糖︱染新冠喉嚨痛食無藥性喉糖難紓緩　消委會41款喉糖成分拆解：11款藥用喉糖有效消毒殺菌