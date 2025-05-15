中年好聲音3︱黃博奪冠後首發文感謝支持者　慶功宴獲曾志偉鼓勵：我會記住

【中年好聲音3 / 黃博 / 曾志偉】TVB節目《中年好聲音3登峯之戰》在5月11日假到啟德體藝館舉行，已經圓滿結束，結果由黃博、張與辰和劉洋分別奪得冠亞季軍。

《中年好聲音3》總決賽掀網絡熱話，冠軍得主黃博在昨日（5月15日）於個人IG發長文分享感受，感謝支持者之餘，並爆當晚曾志偉在慶功宴上對她講了甚麼說話。

黃博首先表示感覺一切仍似並非真實，稱：

5月11晚，仿佛做了一場美麗的夢，一年前嘅我，似乎未曾預料到，會遇見這樣一個自己，在 #中年好聲音3 這場尋找自己的路途中，一步一步行到最後。

遇到太多想感謝嘅人:

感謝製作團隊嘅每一位: Rix、Patrick、聲哥、拔哥、Henry、阿雲、Peter、龍導、Hannah、阿Fa、肥腰、Vivian、阿妍、阿馨、Iris、Vincy等等，還有很多並肩作戰嘅幕後功臣，包括攝影師、audio、FM、節目宣傳嘅同事，商務嘅同事，公關嘅同事等等，係你哋嘅身上，我深深感受到TVB係影視製作上嘅專業同實力，你哋真係超勁，而且你哋做嘢個個都好有heart啊。

感謝溫暖又嚴謹嘅評審們:肥媽、周Sir、添Sir、海兒老師，感謝你哋嘅一句句鼓勵、一句句寶貴意見，令我哋思考、成長；感謝主持人婉婉姐，一直溫暖托舉我哋。都好感謝一路上見證住我哋嘅各位客席評判，寶貴意見都令我哋快速成長!

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中年好聲音3︱黃博感謝韋綺姍

然後，她分別感謝音樂導師韋綺姍（Rita）、負責樂隊的Donald、排舞老師細C等，表示：

感謝我嘅導師Rita老師 @ritamcarpio ，傾盡全力支持我、教導我，感謝Donald老師 @donaldpakhk 同樂隊老師和音老師們，撐住我哋到最後，感謝幫助我排舞、溫暖鼓勵我嘅細C老師 @saic_dance ，仲有一班陪我跳舞我好愛嘅女仔們!感謝曾經同我合唱嘅啟豪師兄同Felix! 感謝Cammy @carriecammyhkhairstylist @styleprosalon_hk 精心幫我哋設計髮型。

感謝TVB每一位曾經幫我化妝整頭嘅老師，每一次都好掂！感謝服裝designers同服裝間嘅每一位老師，感謝你哋每一次都不厭其煩幫我將件衫調整到最好。

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中年好聲音3︱曾志偉語重心長鼓勵

最後，黃博向一班《中年好聲音3》戰友及歌迷道謝，更透露曾志偉在慶功宴對她講寄望，稱：

幸運遇到一班我好愛嘅中三同學，遇到一班支持我鼓勵我嘅歌迷朋友。

感謝觀眾，感謝所有投票畀我嘅人，感謝你哋嘅支持同愛！

那一晚慶功宴，曾生語重心長鼓勵我哋，希望我哋可以做得更好，佢希望我更有自信，我會記住，我會努力做得更好。

比賽完結了，感謝大家給我嘅榮譽，明日過後，新嘅起點，黃博會繼續努力前行。

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