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開心指數｜家庭開心指數連跌3年首回升　需照顧小學學齡兒童家庭開心指數較低

港聞

撰文： 黃小冰

發布時間： 3 小時前

最後更新： 12 分鐘前

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家庭開心指數連跌3年首回升。

調查指本港家庭開心指數連跌三年後初見回升，以10分為滿分，有6.91分，但仍未恢復至新冠疫情前水平。其中需照顧6至12歲兒童、即小學學齡兒童的家庭，以及居住環境不舒適等3類家庭的開心指數較低。

和富社會企業「香港開心D」委託東華學院護理學院於3月5至26日期間收集了1,117份問卷。結果顯示，香港今年的家庭開心指數為6.91分，較去年的6.43分高，亦是連跌三年後首見回升，但分數未恢復至疫情前水平，甚至是疫情初期的7.26分水平，且仍有約三分之一受訪者的家庭開心指數為6分或以下，屬於一半或偏低水平。

調查發現，影響家庭開心的四大因素，依次為個人開心指數、「家庭資源-心理資本」（即家庭環境是否舒適）、家庭健康狀態和家庭溝通模式，亦有3類家庭的開心指數較低，包括居住環境不舒適，應對生活難題能力較低；遇見家庭問題選擇逃避，不願溝通；以及擁有6至12歲學童的家庭。

和富社會企業「香港開心D」公布本港家庭開心指數結果，以十分滿分，有6.91分。（黃小冰 攝）

開心指數｜後疫情下讀書壓力較大

香港開心D顧問、理大協理副校長石丹理分析，開心指數止跌相信是因家庭已適應疫情後的生活，雖然不少店舖倒閉，但失業率仍不高，且GDP亦見增長，形容市民生活是「比上不足，比下有餘」；至於未能超疫前，則因香港仍有很多挑戰，如裁員、貿易戰等，回升需要時間。

擁有6至12歲學童家庭今年首見開心指數較低。石丹理相信與後疫情下讀書及學業壓力有較大關係，尤其面對小學呈交分試，需要鞏固學校是大問題，家人也會較辛苦，建議政府可參考新加坡等，訂立較完整的家庭政策。

家庭與學校合作事宜委員會主席方奕展認為，該階段學童同面臨選校問題，建議家長為子女在升小階段選校時，除考慮子女學術及前途外，亦應加入自身可承受力及幸福感考量，亦倡小學在幼小銜接加入家長元素，例如增加更多親子共同參與活動、建立家長互助小組等，讓家長可以有序地適應，減輕其心理壓力。

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