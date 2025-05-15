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陳奕迅演唱會｜陳奕迅確診新冠肺炎　巡迴演唱會高雄站緊急延期

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

陳奕迅確診新冠肺炎，巡迴演唱會高雄站緊急延期。

【陳奕迅 / 演唱會 / 高雄】陳奕迅（Eason）相隔12年重返高雄巨蛋，原定本週末（5月16日至18日）於高雄巨蛋舉辦《FEAR and DREAMS 世界巡迴演唱會》高雄站，歌迷興奮引頸期待他的蒞臨，但不幸Eason確診新冠肺炎，三場演出需緊急延期。

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陳奕迅演唱會｜Eason確診新冠病毒　高雄站演唱會延後2周

據主辦單位聲明，陳奕迅於演出前夕突感身體不適，經醫生診斷確診新冠病毒，需立即停工休養。團隊考量歌手健康狀態與演出品質，決定延後首週三場演出，並於最快時間內協調場地與檔期，確定將場次順延兩週，所有已購票觀眾可持原票券於新場次同座位入場，無需換票。　

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陳奕迅演唱會｜改期場次對照與退票方案

演唱會場次變更如下：

2024/05/16（五） 改期至 2024/05/29（四）

2024/05/17（六） 改期至 2024/05/30（五）

2024/05/18（日） 改期至 2024/05/31（六）

欲退票觀眾可依「拓元售票系統」公告辦理全額退費，詳情請至官方網站查詢。

主辦單位強調，延期場次座位與票券權益不變，建議觀眾小心保留原票避免遺失。

陳奕迅演唱會｜Eason發文致歉

FEAR and DREAMS 演唱會團隊與主辦單位對這次臨時變動深感歉意，感謝大家的體諒與支持，「回到高雄的約定不變，我們會好好準備，期待與大家見面。」目前 Eason 正依醫囑休養中，狀況穩定，希望盡快康復。

Eason亦於主辦公布延期消息後，於社交平台親向歌迷交待及致歉：

非常遺憾...

等了十二年的高雄巨蛋，

沒想到一夜之間就被病毒攪垮了。

造成觀眾的失望還有團隊的困擾，在此表達我誠摯的歉意。

我會遵照醫囑，努力恢復健康，

盡快回到高雄，在舞台上跟大家見面。

而歌迷網上紛紛留言，慰問Eason健康，表明改期延期不緊要，最緊要是他好好休息，健康為重。歌迷紛紛表示 ，任何時間也會等待，延到天荒地老也會等Eason回來。

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