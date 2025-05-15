新冠疫情｜陳奕迅確診新冠演唱會急改期　宣布高雄演唱會將延期

【陳奕迅／演唱會／延期／新冠肺炎】歌神陳奕迅（Eason）昨晚（14日）突感身體不適，今早（15日）求醫確診為新冠肺炎，須立即停止所有演出活動進行休養。其唱片公司環球音樂亦在Facebook專頁宣布高雄演唱會將延期的消息，表示Eason首周無法如期重返高雄，演唱會團隊已緊急協調後續安排。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

Eason對此亦非常難過，深感歉意。陳奕迅在今日（15日）下午在社交平台發文道歉，他表示：

非常遺憾...等了十二年的高雄巨蛋，沒想到一夜之間就被病毒攪垮了。造成觀眾的失望還有團隊的困擾，在此表達我誠摯的歉意。我會遵照醫囑，努力恢復健康，盡快回到高雄，在舞台上跟大家見面。

演唱會團隊已緊急協調後續安排，原訂5月16、17、18 日於高雄巨蛋舉行的三場演出將延期舉行。

最新影片：

新冠疫情｜本港過去4周75人染新冠重症 26人亡

衞生防護中心傳染病處主任歐家榮指出，本港新冠病毒活躍程度已達相當高的水平，自3月中起各項監測指標持續上升，並超過去年8月的高峰，但仍低於過去兩年的紀錄。在過去4個星期，錄得75宗成人嚴重個案，當中有26宗死亡個案，高於前4個星期的數據。約95%成人嚴重個案有長期病，95%在過去半年未接種新冠疫苗加強劑。

香港大學臨床醫學學院內科學系講座教授孔繁毅指，本港的新冠病毒活躍程度於3月中起上升，形容現時已經進入約每半年一次輕微爆發的循環。他續指，因早前出現流感高峰，今次的新冠輕微爆發已有所延遲，與對上次約相隔8個月。

同時，本港亦出現兩款微變異病毒株，包括「JN.1」及新的「XDV.1」，兩者免疫逃逸能力較強，傳染性較高，惟整體破壞力仍屬輕微。不過若高危人士一旦感染，會有較大機會出現重症。

相關文章：

新冠疫情︱本港新冠陽性率創近半年新高4星期内錄10死 衞生署：未來數周續攀升

新冠病毒︱本港新冠陽性比率創1年新高 近1周錄31宗嚴重及死亡個案 衞生署：病毒活躍程度持續上升

新冠肺炎｜本港新冠確診創半年新高 15款湯水茶療紓緩「長新冠」止咳化痰

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5