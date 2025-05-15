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新冠疫情｜陳奕迅確診新冠肺炎　高雄站巡唱緊急宣布延期

健康資訊

發布時間： 5 小時前

最後更新： 2 小時前

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AI 摘要
  • 陳奕迅確診新冠，演唱會延期
  • 高雄演唱會團隊協調後續安排
  • 香港新冠病毒活躍程度上升

【陳奕迅／演唱會／延期／新冠肺炎】歌神陳奕迅（Eason）昨晚（14日）突感身體不適，今早（15日）求醫確診為新冠肺炎，須立即停止所有演出活動進行休養。其唱片公司環球音樂亦在Facebook專頁宣布高雄演唱會將延期的消息，表示Eason首周無法如期重返高雄，演唱會團隊已緊急協調後續安排。

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Eason對此亦非常難過，深感歉意。陳奕迅在今日（15日）下午在社交平台發文道歉，他表示：

非常遺憾...等了十二年的高雄巨蛋，沒想到一夜之間就被病毒攪垮了。造成觀眾的失望還有團隊的困擾，在此表達我誠摯的歉意。我會遵照醫囑，努力恢復健康，盡快回到高雄，在舞台上跟大家見面。

演唱會團隊已緊急協調後續安排，原訂5月16、17、18 日於高雄巨蛋舉行的三場演出將延期舉行。

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新冠疫情｜本港過去4周75人染新冠重症 26人亡

衞生防護中心傳染病處主任歐家榮指出，本港新冠病毒活躍程度已達相當高的水平，自3月中起各項監測指標持續上升，並超過去年8月的高峰，但仍低於過去兩年的紀錄。在過去4個星期，錄得75宗成人嚴重個案，當中有26宗死亡個案，高於前4個星期的數據。約95%成人嚴重個案有長期病，95%在過去半年未接種新冠疫苗加強劑。

香港大學臨床醫學學院內科學系講座教授孔繁毅指，本港的新冠病毒活躍程度於3月中起上升，形容現時已經進入約每半年一次輕微爆發的循環。他續指，因早前出現流感高峰，今次的新冠輕微爆發已有所延遲，與對上次約相隔8個月。

同時，本港亦出現兩款微變異病毒株，包括「JN.1」及新的「XDV.1」，兩者免疫逃逸能力較強，傳染性較高，惟整體破壞力仍屬輕微。不過若高危人士一旦感染，會有較大機會出現重症。

更多相關報道：止咳飲食｜本港新冠確診創半年新高　醫生公開久咳戒口大全　戒1類食物促復原

同場加映｜咳嗽戒口飲食清單

台灣胸腔內科醫生蘇一峰日前在其Facebook專頁發文，列出以下17種咳嗽飲食宜忌，當中有6種屬於性質較為平和的食物，可以放心食用；有1種絕對不建議食用，恐防會導致氣管收縮和發炎，繼而加劇病情。

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止咳飲食｜8類食物久咳者忌食

本港註冊中醫師林惠賢接受TOPick訪問，建議以下一些久咳者適用的飲食宜忌：忌生冷、煎炸、油膩、辛辣，高糖份、牛奶、芝士、濃湯等食物：

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針對3種常見痰咳類型，包括寒咳、熱咳、燥咳，她建議多食以下6種食材止咳：

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