  • 31°C
香港時間：2025515日 (四) 16:40

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

陳苡臻廣告短片｜新生代女演員Jessica孖Hip-Hop歌手Billy Choi首拍廣告　片場互動默契十足

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

Jessica 及Billy Choi 甜辣造型和玩味十足的街頭風格。

憑短片《破葉》首奪國際影展殊榮的新生代演員Jessica（陳苡臻），早前參與Billy Choi《分手》MV與人氣饒舌歌手Billy Choi（蔡承恩）攜手合作拍攝品牌短片，並由人氣新晉導演何圖執導，突破兩位既往形象，以極具視覺衝擊的手法，詮釋灰色美學。

陳苡臻廣告短片｜Jessica甜辣造型驚艷全場  

最近憑短片《破葉》首奪國際影展殊榮的Jessica，憑一頭短髮造型飾演無情老師獲得演技肯定。

今次，Jessica於最新廣告短片中亦一改往日清新造型，化身不同角色穿梭故事場景，大膽嘗試多種玩味十足的時尚風格，其中最吸睛莫過於復古短上衣搭配高腰熱褲的甜辣look，大騷長腿，將Y2K風格演繹得淋漓盡致！

點擊圖片放大
+3
+2

Jessica興奮分享：「今次拍攝真係好過癮！可以喺一間港式懷舊士多嘅場景，我同Billy分別擔任扮演唔同嘅角色，carry幾款唔同嘅大膽造型再襯返New Balance嘅經典及最新鞋款，我覺得好好玩，好新鮮！我哋現場睇playback都覺得好正，視覺上真係做到將經典同埋創新元素碰撞埋一齊嘅感覺！」

陳苡臻廣告短片｜Jessica和Billy於片場互動默契十足

故事圍繞著品牌產品，Jessica 與 Billy Choi則穿梭於充滿復古懷舊氣息的港式士多，展開一場尋找傳奇鞋款的時尚探險。拍攝期間，無論是店員、情侶、夫妻的角色都默契十足，一個眼神就知道對方下一秒的動作如何。

事後Jessica笑說：「同Billy合作已經好有默契，本來可以好快收工，但佢成日即興rap對白，搞到我成日忍唔住笑場要NG！」Billy則大讚：「Jessica演技真係冇得頂，每個眼神同動作都交足戲，同佢拍嘢好舒服！」 

點擊圖片放大
+3
+2

陳苡臻廣告短片｜Jessica和Billy分享時尚配搭心得

兩人更即場示範多種穿搭，證明灰色單品絕對可以玩出無限可能，問及兩位對於「灰色」的感覺。

Jessica表示：「灰色不單只係一種顏色，仲係一種態度。今次嘅合作發現，原來經典灰色都可以咁百變，可以兼備時尚經典同埋年輕活力嘅感覺。」Billy亦附和稱灰色十分百搭時尚。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
生命鬥士｜吳文忻力抗病魔仍以兩女兒為先　堅信戰勝癌末：從來唔覺得自己會走

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

Coldplay演唱會｜COLLAR邱彥筒為Coldplay暖場勁歌熱舞　Marf廣東話合唱《We Pray》獲Chris大讚
13:49 2025/04/09
Coldplay演唱會｜COLLAR邱彥筒為Coldplay暖場勁歌熱舞　Marf廣東話合唱《We Pray》獲Chris大讚
三•八︱姚焯菲與MIRROR邱傲然合作音樂劇　COLLAR陳泳伽與海兒分演同一角色
20:15 2025/04/29
三•八︱姚焯菲與MIRROR邱傲然合作音樂劇　COLLAR陳泳伽與海兒分演同一角色
One Trip約會實況︱人氣KOL卡姐初登電視熒幕與Marco約會　運動女神Keep Fit秘訣大公開
00:31 2025/03/21
One Trip約會實況︱人氣KOL卡姐初登電視熒幕與Marco約會　運動女神Keep Fit秘訣大公開

你可能感興趣

Coldplay演唱會｜COLLAR邱彥筒為Coldplay暖場勁歌熱舞　Marf廣東話合唱《We Pray》獲Chris大讚
13:49 2025/04/09
Coldplay演唱會｜COLLAR邱彥筒為Coldplay暖場勁歌熱舞　Marf廣東話合唱《We Pray》獲Chris大讚
三•八︱姚焯菲與MIRROR邱傲然合作音樂劇　COLLAR陳泳伽與海兒分演同一角色
20:15 2025/04/29
三•八︱姚焯菲與MIRROR邱傲然合作音樂劇　COLLAR陳泳伽與海兒分演同一角色
One Trip約會實況︱人氣KOL卡姐初登電視熒幕與Marco約會　運動女神Keep Fit秘訣大公開
00:31 2025/03/21
One Trip約會實況︱人氣KOL卡姐初登電視熒幕與Marco約會　運動女神Keep Fit秘訣大公開
陳苡臻 時尚 MV KOL 娛樂人物職業 娛樂行業 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

天王老婆｜劉德華現身老婆朱麗蒨家族聚會　食素華仔飯局「破戒」嘆美食
天王老婆｜劉德華現身老婆朱麗蒨家族聚會　食素華仔飯局「破戒」嘆美食
公屋富戶｜公屋三口家庭月入過$5萬　嘆加租難生活斥政府搶錢：點生活？
公屋富戶｜公屋三口家庭月入過$5萬　嘆加租難生活斥政府搶錢：點生活？
減肥運動｜48歲主婦實測爆紅「超慢深蹲」　每日只需1分鐘　3周瘦肚腩激減22磅【附影片教學】
減肥運動｜48歲主婦實測爆紅「超慢深蹲」　每日只需1分鐘　3周瘦肚腩激減22磅【附影片教學】
急症室最長等候時間（05月15日 時間12:05）
急症室最長等候時間（05月15日 時間12:05）
消委會喉糖︱染新冠喉嚨痛食無藥性喉糖難紓緩　消委會41款喉糖成分拆解：11款藥用喉糖有效消毒殺菌
消委會喉糖︱染新冠喉嚨痛食無藥性喉糖難紓緩　消委會41款喉糖成分拆解：11款藥用喉糖有效消毒殺菌