陳苡臻廣告短片｜新生代女演員Jessica孖Hip-Hop歌手Billy Choi首拍廣告　片場互動默契十足

憑短片《破葉》首奪國際影展殊榮的新生代演員Jessica（陳苡臻），早前參與Billy Choi《分手》MV與人氣饒舌歌手Billy Choi（蔡承恩）攜手合作拍攝品牌短片，並由人氣新晉導演何圖執導，突破兩位既往形象，以極具視覺衝擊的手法，詮釋灰色美學。

陳苡臻廣告短片｜Jessica甜辣造型驚艷全場

最近憑短片《破葉》首奪國際影展殊榮的Jessica，憑一頭短髮造型飾演無情老師獲得演技肯定。

今次，Jessica於最新廣告短片中亦一改往日清新造型，化身不同角色穿梭故事場景，大膽嘗試多種玩味十足的時尚風格，其中最吸睛莫過於復古短上衣搭配高腰熱褲的甜辣look，大騷長腿，將Y2K風格演繹得淋漓盡致！

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Jessica興奮分享：「今次拍攝真係好過癮！可以喺一間港式懷舊士多嘅場景，我同Billy分別擔任扮演唔同嘅角色，carry幾款唔同嘅大膽造型再襯返New Balance嘅經典及最新鞋款，我覺得好好玩，好新鮮！我哋現場睇playback都覺得好正，視覺上真係做到將經典同埋創新元素碰撞埋一齊嘅感覺！」

陳苡臻廣告短片｜Jessica和Billy於片場互動默契十足

故事圍繞著品牌產品，Jessica 與 Billy Choi則穿梭於充滿復古懷舊氣息的港式士多，展開一場尋找傳奇鞋款的時尚探險。拍攝期間，無論是店員、情侶、夫妻的角色都默契十足，一個眼神就知道對方下一秒的動作如何。

事後Jessica笑說：「同Billy合作已經好有默契，本來可以好快收工，但佢成日即興rap對白，搞到我成日忍唔住笑場要NG！」Billy則大讚：「Jessica演技真係冇得頂，每個眼神同動作都交足戲，同佢拍嘢好舒服！」

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陳苡臻廣告短片｜Jessica和Billy分享時尚配搭心得

兩人更即場示範多種穿搭，證明灰色單品絕對可以玩出無限可能，問及兩位對於「灰色」的感覺。

Jessica表示：「灰色不單只係一種顏色，仲係一種態度。今次嘅合作發現，原來經典灰色都可以咁百變，可以兼備時尚經典同埋年輕活力嘅感覺。」Billy亦附和稱灰色十分百搭時尚。

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