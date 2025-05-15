資料外洩｜Dior中國客戶資料外洩蔓延本港　官方指未涉及任何財務資訊

本報讀者近日收到，法國品牌Dior日前發出的短訊，指發生資料外洩事件。公司確認，在中國大陸市場出現客戶個人資料外洩事故。

不過Dior官方團隊強調，受影響資料並不包括任何財務資訊，即不包括銀行資料、國際銀行帳戶號碼（IBAN）或信用卡資訊，並已逐步通知涉及事件的顧客。

涉及姓名、消費喜好等資料

近日有不少內地網民在社交平台，如小紅書等分享，表示收到Dior的短訊通知，指該公司於5月7日發現，曾有未經授權的外部人員獲取含客戶資料的部分數據，包括顧客姓名、性別、電話、電郵、住址、購物金額與消費喜好，以及客戶可能提供的其他資料。

有讀者向本報展示Dior的官方短訊，內容與內地網民分享的官方短訊一樣，附上有「+852」的本港聯絡電話，顯示官方有向本港客戶發出相同短訊，及設本地客服熱線。

▲ 法國品牌Dior日前確認，在中國大陸市場出現客戶個人資料外洩事故。（經濟日報圖片）

內地網民稱個人信息可賣300至500元

有網民稱，這些洩露的個人信息在黑市上每條可賣到300至500元高價，甚至有機會被用於破解其他平台的賬戶，或是結合AI變聲技術模擬親友實行詐騙。

對此，不少網民都表示震驚疑惑，並同時表達對個人隱私洩露的擔憂。

Dior官方回應：已即時採取措施調查

Dior官方客服短訊向客戶指，公司已即時採取措施，以避免事態進一步擴大，並在網絡安全專家的協助下，正持續對該事件展開深入調查，以及已將情況向相關監管部門報備。

根據初步調查，事件源於資料庫被外部人士非法存取，Dior現階段未公開入侵者身份或入侵方式。品牌表示，顧客資料的保密性及安全性一直是首要考量，目前正由專責部門全力處理後續問題。

Dior提醒客戶，若收到任何以Dior名義發送的可疑信息，包括短訊、電話或電子郵件，都要保持警惕；不要打開或點擊來自不明來源的連結或開啟附件，也不要透露驗證碼、登入密碼等敏感信息。

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