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智能手錶手環推薦2025︱消委會44款智能手錶手環大比拼！1款心率測量偏差高達21%　16款4.5星高分推介

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 53 分鐘前

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熱門 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

消委會44款智能手錶手環大比拼！1款心率測量偏差高達21%　16款4.5星高分推介

【智能手錶／智能手環／Apple Watch／心率測量／消委會推薦】近年智能手錶、手環普及，實時監測心率、步數計算、時間顯示、壓力水平等功能，可以讓用戶更了解自身健康狀況，及早發現潛在健康問題。消委會最新評測市面上44款不同規格和設計的智能手錶和手環，結果顯示部分樣本在數據測量上存在不小誤差，且電池續航力表現參差，消費者需謹慎選擇購買。

消委會今日（15日）公佈最新一期《選擇》月刊，針對本地有售的44款不同規格和設計的智能手環與手錶進行測試。樣本主要來自歐洲，包括Apple Watch、華為、Garmin、Samsung Galaxy Watch等知名品牌。其中以智能手錶的功能較為多樣，價格較昂貴，由$199至$9,799不等；而智能手環因設計較為輕便，功能選擇有限，售價則較低，介乎$139至$498之間。所有測試的智能手錶及手環，均配備三軸加速感應器和光學心率感應器，能夠用以估算步數、移動距離及最高與靜止心率等數據。

44款智能手錶手環表現一覽

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1品牌智能錶心率及距離測量偏差大

消委會本次測試內容涵蓋運動及健康數據、智能功能、電池效能、使用便利性、應用程式、功能多樣性及製造質量等方面，主要針對智能手錶及手環的核心功能進行評估。消委會發現，所有測試樣本雖然均具備心率測量功能，但相關表現卻有顯著差異。其中，在心率數據測量準確性方面，約有一半的樣本在心率數據的準確性上表現良好，偏差不超過7.5%。惟有「Withings」品牌Scanwatch 2、Scanwatch Light表現較差，心率測量的偏差在多數活動中超過11%、踩單車時量得的偏差更高達21%。

另外，在距離測量準確性評估中，大部分樣本在「空曠」及「GPS信號不佳」的環境中測量距離的準確度表現優異，距離估算的平均偏差不超過4.3%。而未配備GPS的「Withings」品牌Scanwatch 2、Scanwatch Light在這兩項測試中表現不佳，距離估算平均偏差為34.3%及18.7%。

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9款智能手錶血氧測量準確度高

除了「Google  Pixel Watch 3」、「三星Samsung  Galaxy Watch7」及「Withings  Scanwatch Light」外，其餘智能手錶均具備測量血氧量的功能。消委會測得9款樣本的數據偏差不超過1.12%，獲得4.5分或以上高評價。名單如下：

  • 「Apple Watch Series 10 GPS」 $3,399
  • 「Apple Watch Series 10 GPSGarmin Forerunner 955」 $4,099
  • 「三星/Samsung Galaxy Watch FE」 $1,598
  • 「Amazfit Active」 $1,098
  • 「小米/Xiaomi Redmi Watch 5 Lite」 $329
  • 「華為/Huawei Watch Fit 3」 $999
  • 「華為/Huawei Watch D」 $3,188
  • 「Ice-Watch ICE smart 2.0」 $849
  • 「Withings Scanwatch 2」 $2,698

1款平價Apple Watch連接手機智能功能控制力獲滿分

消委會還測試智能手錶與智能手機連接後的多項功能表現，包括即時通訊、電話通話、語音助理及對手機多種智能功能的控制能力，如音樂播放、拍攝功能等。

結果發現，唯一一款獲滿分5分的是「Apple Watch SE（Gen 2）」，售價只需$1,999，得分勝過其他高價機，例如售價$9,799的「Garmin fēnix 8 AMOLED」，智能功能表現只獲3.5分。

電池續航力相差近14倍

所有智能手錶測試樣本均配備可充電電池，從電量耗盡到充滿電所需的時間，介於1小時至2.9小時之間。消委會發現，樣本在充滿電後的使用時間差異相當明顯，從1.5天到超過20.8天不等，相差近14倍。其中以「小米Xiaomi Redmi Watch 5 Lite」充電時間最短，僅需1.8小時即可充滿電，並可使用20多日，電池表現獲4.5高評分。

相比之下，「三星Samsung Galaxy Watch Ultra」的電池續航表現最弱，充滿電後只能維持約1.5天，評分僅為1.5。

16款總評4.5星高分智能手錶手環推薦名單

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智能手錶

  • 「Garmin fēnix 8 AMOLED」 $9,799
  • 「Apple Watch Series 10 GPS」 $3,399
  • 「Google Pixel Watch 3」 $3,599
  • 「Garmin Forerunner 955」 $4,099
  • 「Amazfit T-Rex 3」 $1,998
  • 「華為/Huawei WATCH GT 5 Pro」 $2,499
  • 「Garmin fēnix E」 $6,499
  • 「Garmin Lily 2 Active」 $2,599
  • 「Apple Watch SE（Gen 2）」 $1,999
  • 「三星/Samsung Galaxy Watch 7」 $2,298
  • 「三星/Samsung Galaxy Watch FE」 $1,598
  • 「三星/Samsung Galaxy Watch Ultra」 $4,798
  • 「Garmin Forerunner 165 Music」 $2,699
  • 「OnePlus Watch 2」 $2,380
  • 「Amazfit Active」 $1,098

智能手環

  • 「小米Xiaomi Smart Band 9 Pro」 $449

同場加映：消委會19款4.5星或以上手機推薦

消委會上年針對50款直身及摺疊型5G智能手機進行評測，當中包括知名品牌Apple、三星等，部份型號還搭載最先進AI功能。最終共有19款型號獲總評4.5星或以上高分推薦：

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綜合評分，50款手機整體表現最佳的是「Samsung Galaxy S24 Ultra」，獲得總評5星，成為唯一一款在綜合表現中取得滿分的手機。

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