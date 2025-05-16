THEi高科院與本地領先AI推動者及資訊安全企業簽署合作備忘錄 分享網絡攻防策略  賦能數據主權與安全時代

▲ THEi高科院與本地領先的AI推動者及資訊安全龍頭企業分別簽署合作備忘錄，並於同日舉行專題演講。（左起）THEi高科院副校長（行政及企劃）李德文先生、亞洲脈絡創辦人及行政總裁李松德先生、THEi高科院校長劉建德教授、Network Box董事總經理 Michael Gazeley及THEi高科院副校長（學術）曾偉基教授。

本港企業網絡資訊安全防範迫在眉睫，有關注機構今年初展望指出，供應商安全性不穩定及人工智能（AI）生成內容料成為香港網絡安全的主要風險。香港高等教育科技學院（THEi高科院）時刻關注行業大環境的發展趨勢，了解企業及機構建立網絡安全的需求。5月9日，THEi高科院與本地領先的AI推動者及資訊安全龍頭企業分別簽署合作備忘錄，目的除旨在強化院校軟硬件的安全性，以主動預測及防範攻擊威脅，還冀望通過應用研究項目，加強院校及業界對數據主權及網絡安全的認識，提升應對能力。

攜手本地AI及資訊安全龍頭企業 搭建數據安全環境

第一份合作備忘錄圍繞建構大型語言模型（LLM），GPUaaS 及本地專屬儲存等前沿技術，攜手保障用戶隱私與數據主權。同時，通過打造THEi高科院專屬的AI代理「AskTHEi」，學院的學術產業知識得以在其自身的平台內妥善保障。備忘錄由THEi高科院校長劉建德教授和亞洲脈絡創辦人及行政總裁李松德先生簽署。

第二份合作備忘錄聚焦強化院校教學軟硬件的解決方案，共同展開應用研究，組織並推廣與網絡安全相關的教育項目。備忘錄由THEi高科院校長劉建德教授和 Network Box董事總經理 Michael Gazeley簽署。

▲ THEi高科院校長劉建德教授（左）與亞洲脈絡創辦人及行政總裁李松德先生（右）簽署合作備忘錄。

▲ THEi高科院校長劉建德教授（左）與Network Box 董事總經理Michael Gazeley（右）簽署合作備忘錄。

轉危為機 賦能本地產業在「網絡攻防戰」中佔優

劉教授表示，網絡安全挑戰雖然會為企業和機構帶來資料外洩的風險，但同時也提供了轉型和創新的機會。他又指，Network Box及亞洲脈絡在香港扎根多年，熟悉本地網絡生態，期望是次合作能提高用戶對守護網絡安全的意識，並通過模擬網絡攻擊，增強數據安全和業務韌性，讓各行各業迅速部署及靈活應對網絡攻防戰，聚焦產業的多元發展。

他相信簽署合作備忘錄將進一步突顯並展示校企合作的優勢，深度培養社會和企業急需的實務知識及才智俱備的網絡安全專才。

▲ THEi高科院校長劉建德教授期望通過校企合作，深度培養社會和企業急需的 實務知識及才智俱備的網絡安全專才。

另外，為協助企業及早掌握應對網絡威脅的資訊，THEi高科院於同日以「如何保護你的機構資料，以避免被盜或濫用」為主題，邀請亞洲脈絡IT解決方案團隊主管譚永建先生，以及Network Box董事總經理Michael Gazeley發表專題演講。他們分別講解資料主權在當今AI洪流下的重要性，以及機構如何在符合高效且經濟效益的前提下，有效防禦黑客、惡意軟件等網絡安全威脅的措施和建議。

▲ 主旨論壇邀得亞洲脈絡IT解決方案團隊主管譚永建先生（左），以及Network Box 董事總經理Michael Gazeley發表專題演講（右）。

THEi高科院緊貼本港應用科學發展趨勢，根據業界需要，提供以「應用科學為本」的學士學位課程。學院於2025-26學年推出網絡安全（榮譽）理學士課程，以及音樂科技及管理（榮譽）文學士課程，期望深度培養理論及實務俱備的人才。相關課程已進入香港學術及職業資歷評審局審核階段，請留意THEi高科院網頁，以獲取最新消息。

（特約）