慈善演唱會｜古淖文鍾柔美聯手同芯慈善會支持兒童教育　「童夢計畫」斥資100萬惠及基層學童

【古淖文/鍾柔美/蔡一鳳】《中年好聲音2》冠軍人馬古淖文、甘永傑，殿堂級太極樂隊、《聲夢傳奇1》季軍鍾柔美，將於5月20日於西沙GO PARK參與「同芯慈善盛典」，日前在中環藝穗會舉行的記者會上，古淖文和甘永傑也有出席，透露此次活動以音樂為橋樑，呼籲社會關注兒童教育，共同為基層學童的教育夢想發聲。

慈善演唱會｜星光熠熠音樂傳愛

是次慈善演唱會由古淖文領銜，聯同太極樂隊、鍾柔美及甘永傑共同獻唱，寶聲集團董事長陳耀璋更將罕見公開演出，為慈善獻聲。屆時古淖文會獻唱12首金曲，最近密鑼緊鼓排練，落力演出務求籌得更多善款。記者會上他亦有透露其未來動向：「我最近正積極籌備新歌，希望繼《Follow me》之後，可以有更多適合跳唱的快歌。同時，我亦和公司計劃一些不同類型的活動，希望多些機會可以和歌迷見面。」

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盛典亮點之一，將為甘永傑量身定制的公益主題曲《同一片天空》，以溫暖旋律傳遞愛與希望，並且期待在將來再次合作時獻唱。太極樂隊和鍾柔美雖然未能出席記者招持會，但太極樂隊透過錄音預告將重現經典金曲串燒，並分享即將展開的世界巡迴演唱計劃，為現場增添無限期待。鍾柔美則表示十分期待，為了幫助弱勢兒童，演唱會當晚必定會使出渾身解數，全力演出。

▲ 同芯慈善會創會主席蔡一鳳女士。

慈善演唱會｜跨界合作 放大公益影響力

創新慈善模式演唱會首創「慈善酒會 + 演唱會」模式，門票收益全數捐贈同芯慈善會，支援「童夢計畫」。寶聲集團董事長陳耀璋先生宣佈企業配對捐贈方案，承諾與捐款金額匹配，放大公益影響力。「陳樹渠教育基金」負責人、陳樹渠紀念中學招祥麒校長，代表陳耀璋先生發言：「教育是改變未來的關鍵，我們希望為基層學童提供更多機會。」

此外，演唱會設計多項創新環節，包括著名司儀聯同受助兒童主持，以及受助兒童的芭蕾舞演出，讓孩子們站上舞台，展現自信與才華，並且期望在下一次慈善演唱會時，實現明星與受助兒童合唱。

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慈善演唱會｜蔡一鳳：為弱勢兒童帶來希望與改變

同芯慈善會創會主席蔡一鳳表示：「我們希望透過音樂與慈善的結合，為弱勢兒童帶來希望與改變。這次演唱會不僅是一場音樂盛典，更是社會各界凝聚愛心的平台，您的每張門票都是對兒童未來的直接投資。」

是次盛典，同時得到冠名贊助商—禮事利（廣東）酒業有限公司的鼎力支持，慷慨捐出50萬港元，支持同芯慈善會為每個孩子提供資源，幫助他們在成長的道路上茁壯成長，成就更美好的明天。

慈善演唱會｜童夢計畫 點亮未來

同芯慈善會的「童夢計畫」為基層學童提供平等學習機會，盛典旨在籌集100萬港元，將全數用於支持課外教育，涵蓋藝術、音樂及體育項目，惠及3000名弱勢學童。「音樂助學計畫」為10間偏遠學校提供樂器及音樂課程，激發學童創意與潛能，助力夢想成真。是次盛典融合音樂、公益與跨界合作，致力為孩子們開創更光明未來。

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