國安法附例｜在禁地拍照時如遇指明人員驅趕　林定國：有責任依從

立法會內務委員會今日（15日）召開兩項國安附屬法例的特別會議，通過內委會副主席陳健波的盡快成立小組委員會建議。小組委員會即日開始審議兩項附屬法例。

多位議員關注在禁地拍照會否違法，政府強調，如果立心不良、有間諜等犯罪意圖才會構成罪行。有議員問及，市民拍照時遇指明人員驅趕，市民可能會稱在附近拍而已，憂會引起公職人員與市民衝突。律政司司長林定國強調，指明人員包括警員及國安公署人員，有法律權力作命令，叫市民不要做有關行為，市民有責任依從。

國安附例︱23條法案委員會原班人馬任附例小組委員會委員

小組委員會由23條立法的法案委員會15位原班人馬負責，全國政協常委、立法會議員廖長江擔任主席，民建聯主席陳克勤擔任副主席。

選委界議員管浩鳴問及，如果有市民在禁地拍照、想打卡，有否問題；如果市民沒有間諜意圖，但拍照的時候萬一遇指明人員驅趕，市民可能會稱在附近拍而已，憂會引起公職人員與市民衝突。九龍中議員楊永杰關注，如果市民拍照拍到公署是否不會犯法。

國安附例︱禁地拍照、打卡違法？鄧炳強：視乎意圖

保安局局長鄧炳強認為，意圖是很重要，影張相、打卡，無任何意圖做間諜行為，或妨礙別人進去，看不到構成罪行。

不過，如果有些人刻意在旁邊，用長距離望遠鏡影住寫字樓入面，人哋做緊甚麼，情況就不一樣。

林定國指，

如果有指明人員叫你唔好做，諗唔到有咩好爭拗？明知係禁地，人地叫你唔好影，講得唔好聽即係搵嚟搞

陳克勤問及，若不小心進入，或者經過跌了5元入去檢回，會否違反罪行。林定國說，

第一，不是說立心不良，存心、有意圖去作出某些行為。第二，如果當時人出去提點，而你依從提點，市民毋須有任何擔心的理由。

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