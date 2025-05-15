Dear Jane演唱會｜20周年騷尾場閃爆紅館　Tim自彈自唱婚禮創作曲為太太慶生

【Tim / Nice / Jackal / Howie / Dear Jane / 演唱會】Dear Jane樂隊成軍20周年《Dearest Dear Jane Live 2025》演唱會，14日晚在紅磡體育館迎來第四場尾場終極狂歡。四子以「玩爆個場」氣勢，在親友與過萬樂迷見證下，完成這場集熱血、浪漫與回憶的音樂盛宴，更驚喜宣布9月13日澳門場次，將Dear Jane式搖滾與浪漫延續至澳門。

Dear Jean演唱會｜Dear Jean成軍二十周年紅館開騷 首場萬人合場掀回憶殺

尾場星光熠熠，主音Tim愛妻楊洛婷（Rabeea）攜子女Tristan、Tanya三度捧場, 3 歲兒子更背著迷你結他化身「最萌樂手」穿梭觀眾席，引來歡呼喝彩。

Tyson Yoshi以透視戰衣現身引發尖叫，與未婚妻Christy被鏡頭捕獲時上演深情一吻，閃光彈震撼全場；帶傷現身的魏浚笙（Jeffrey）透露頸傷好轉但電影補拍未完成，被問及Tyson為其創作新歌時羞澀傻笑；同場還有馬浚偉、Serrini、謝寧等等。

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Dear Jane演唱會｜四子才藝大爆發

演唱會以《浮床》揭幕，舞台升空10尺瞬間點燃氣氛。經典「交換樂器」環節再現驚喜：鼓手Nice與低音結他手Jackal組成「NJ孖寶」雙鼓合奏《友情歲月》，Jackal轉當主音演繹《草戒指》時更帶動全場擺臀跳舞；Tim突襲打鼓位，Howie則展現貝斯功力，四子全能才華引來雷動歡呼。

Dear Jane演唱會｜Tim為太太慶生 自彈自唱婚禮創作曲

溫馨時刻落在Tim為老婆Rabeea生日準備雙重驚喜：萬人齊唱生日歌後，他自彈自唱婚禮創作曲《angel in white》，深情告白：「多謝妳最近辛苦獨力照顧仔女，讓我專心演出。」台下Rabeea眼泛淚光甜笑回應。而囝囝Tristan的「空氣結他」表演成後台彩蛋，Tim笑揭：「其實佢完全唔識彈，但台型十足，我都要偷師佢啲pose！」

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Dear Jane演唱會｜廿年熱血終極告白

Encore環節瀰漫集體回憶，四子encore 了三首歌，唱《到此為止》，Tim感慨道：「當年靠翻唱被認識，這首歌是重要起點。」Jackal剖白心路歷程：「曾經以為靠熱血就能征服世界，原來要用20年證明自己。我哋唔會喊，因為以前一無所有時冇喊，而家擁有更多更唔會喊！」鼓手Nice自曝打斷5支鼓棍破紀錄，鼓架留痕見證暴力美學。

四子以《浮床》為演唱會畫下句號，受訪時異口同聲以「癡線㗎！」形容樂迷熱情，Howie對散場時館外持續大合唱最為感動。問及未來計劃，Tim笑指要先教兒子真結他，以免「空氣吉他王」上課分心被老師投訴。另外亦要馬上專心工作，推出新歌，及籌備9月澳門巡迴演出。

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