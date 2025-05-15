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求肝續命 ｜艾威太太突細菌感染留ICU　神智不清求生意志下降　感激周潤發親身探望打氣

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 29 分鐘前

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【艾威/艾威太太/陳美玲/肝病/ICU】66歲艾威太太Lisa（陳美玲）因肝病情況惡化，她的丈夫艾威早前曾發文公開呼籲好心人捐肝。據了解，目前已獲10多名善心人表態願意捐肝，不過正留醫ICU的Lisa卻因細菌感染未能即時進行手術，而且病情仍然十分嚴峻。其偶像周潤發得知消息後，更曾親臨醫院為她打氣。

艾威數日前曾於社交平台公開呼籲心人捐肝:

由於我太太Lisa的病況危急，在大概兩個月前已排期輪候換肝，可惜至今仍未有合適的肝臟，她的年輕家庭成員亦全部健康不合格，現唯有盡最大努力，在此呼籲一下，希望有熱心人士願意作出幫忙捐贈....

艾威之後接受傳媒訪問時表示，目前已有十幾名與太太血型吻合的好心人表示願意捐肝。正當以為萬事俱備之時，艾威指太太卻因細菌感染，未能適時進行移植手術。艾威又透露，太太目前病況十分危急，因腹腔積水嚴重，需要入住深切治療ICU；又因肝功能失衡，無法分解毒素，影響腦部，以致有神智不清情況。即使偶有清醒，太太求生意志亦開始減退，認為病情已經「冇得搞」。

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Sick問識答｜濕疹發作痕癢難止　中醫教3大天然止癢法　２類水果易誘敏感忌食

為了重燃太太Lisa求生意志，艾威曾通過三哥苗僑偉帶訊息給予太太偶像周潤發，令他意外的是，收到訊息的當日，周潤發便於病房驚喜現身，更對Lisa表示待她康復後大家一齊去跑步、約食東西，離開前更留下了一封利是。對於發哥的種種窩心舉動，艾威直言非常感激。

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艾威老婆換肝｜曾花盡積蓄就病妻 因1事當年堅決離婚

艾威跟Lisa拍拖多年，2002年決定結婚，Lisa在2015年被診斷子宮生了巨型腫瘤，當時艾威面臨失業，仍努力照顧太太，不離不棄。當時艾威得知太太可能需要換肝和腎時，他甚至願意捐肝給太太。據悉，艾威太太的3次手術費花了近百萬元積蓄。

2020年，艾威宣佈與太太Lisa離婚，結束18年的婚姻。當時艾威因不滿太太沉迷打牌影響健康，而太太屢勸不改，讓夫婦關係瀕臨離婚邊緣。最後兩人參加內地真人騷《再見愛人2》復合，與太太重修舊好，感情更深以前。

同場加映：肝功能變差4大警號

台灣胸腔及重症專科醫生黃軒曾在其Facebook專頁發文解釋肝功能出現問題時，身體最先會出現4大警號，指出一個人的肝臟是否出現問題，其實可以透過臉色、容貌、四肢變化等身體細節看出來。

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