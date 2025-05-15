家庭暴力｜《小魚仙》Halle Bailey控告前男友家暴　曾被打爆門牙︰我不能再容忍這種虐待

【迪士尼/小魚仙/Halle Bailey/家暴】迪士尼真人版《小魚仙》女主角、25歲非裔美國女星Halle Bailey控告前男友DDG家暴！造成門牙崩裂及手臂瘀傷，並稱︰「我不能再容忍這種虐待」。Halle已向法院申請針對DDG的臨時限制令，獲准禁止DDG接近她和1歲兒子Halo。

▲ 迪士尼真人版電影《小魚仙》（The Little Mermaid）女主角、25歲非裔美國女星Halle Bailey。(網上圖片)

小魚仙Halle Bailey｜演真人版美人魚而爆紅

25歲非裔美國女星Halle Bailey因飾演迪士尼真人版電影《小魚仙》（The Little Mermaid）女主角愛麗兒（Ariel）而備受矚目，近日，她向其27歲前男友、饒舌歌手兼YouTuber DDG（本名Darryl Dwayne Granberry Jr.）提出訴訟，指控DDG在兩人關係期間及分手後遭受身體與言語虐待，甚至因暴力導致門牙斷裂、手臂瘀傷。

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小魚仙Halle Bailey｜前男友闖入住宅施暴 煽動粉絲攻擊

根據外媒報道，一份已曝光的法庭文件內容指出，Halle控告前男友DDG家暴。Halle於美國洛杉磯報案，自爆在今年1月DDG在她家中強行闖入，破壞室內智能攝影機，試圖帶走生病的兒子Halo。當時Halle抱著兒子上了DDG的車，卻遭DDG辱罵並動粗，扯她頭髮導致她頭部撞擊方向盤，造成門牙崩裂及手臂瘀傷，兒子Halo也被嚇得大哭。

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Halle還指出，DDG經常在兒子面前辱罵她，並在社交媒體上散布誹謗言論，煽動其數百萬粉絲攻擊她，甚至出現「#freehalo」的標籤，令她感到生命安全受到威脅，在文件中寫道：「我意識到已經無法與DDG和解。我不能再容忍這種虐待了。」

Halle Bailey遭家暴｜法律行動：申請限制令

Halle強調，雙方於2022年開始交往，2023年12月生下兒子Halo，去年10月宣布分手後仍共同撫養孩子，但DDG拒絕與她協商育兒時間表，且持續在網絡上對她進行攻擊和誹謗。她已向法院申請禁止DDG在任何平台（包括YouTube、Twitch、Instagram、TikTok和X）發布有關她和兒子的內容，並要求DDG參加為期52周的罪犯干預計劃。

Halle Bailey遭家暴｜為兒爭取單獨監護權

此外，申請法院允許她在6月前往義大利拍攝電影期間，獲得兒子Halo的單獨監護權，並已安排家人和保姆照顧孩子。法院已頒發臨時限制令，要求DDG與Halle及兒子保持至少100碼（約91米）距離，禁止接近其住所、兒子學校及車輛，並將於6月4日進行進一步審理。

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