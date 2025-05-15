貴氣星二代｜前主播攜16歲女見英國王后卡米拉　富養女兒讀貴族學校助融入上流社會

【李湘/王詩齡/星二代】內地女主播李湘與前夫育有獨生女王詩齡，16歲的王詩齡正於英國留學，前日她隨媽咪李湘出席慈善晚宴，席間母女倆更跟英國王后卡米拉同框，非常有面子！

英王查理斯三世和王后卡米拉日前以慈善組織「Elephant Family」聯合主席身份，出席於倫敦邱園（Kew Gardens）舉辦的 「Wonders of the Wild」活動，當天英國王室安德魯王子的女兒碧翠絲公主（Princess Beatrice）亦有出席。

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貴氣星二代｜王詩齡跟卡米拉聊天超興奮

湖南著名主持人李湘帶同16歲女兒王詩齡出席晚宴，母女倆盛裝示人，穿公主袖露肩晚裝的王詩齡搭配閃鑽首飾，增添幾份貴氣和成熟。事後李湘於社交網分享當天的相片兼寫道：「開心的皇室聚會!」。

▲ 英王查理斯三世和王后卡米拉出席慈善活動。（小紅書截圖）

其中一張照片見李湘跟女王卡米拉聊天兼握手，只見李湘笑逐顏開，表現興奮，更留言大讚女王：「Queen Camilla is so kind!」，惟有眼利網民從另一照片發現，李湘轉過頭跟身旁女生對談時，卻目露兇光兼表情嚴肅，被指「變臉」技巧厲害，不愧為著名主持。

另外，李湘分享女兒王詩齡跟碧翠絲公主之合照，網民指李湘今次母女檔現身晚宴，是幫女兒打入上流社會圈，為愛女未來鋪路。

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貴氣星二代｜王詩齡與賭王女做校友

李湘絕對是富養女兒的代表，16歲王詩齡穿的都是周身名牌，甚至是高訂款，隨便一件都要上萬元。加上她曾晒出Hermès喜馬拉雅Birkin手袋，該包包被炒到最少百萬人民幣。

讀書方面，李湘安排女兒入讀英國貴族女子名校Benenden School，每年學費超過43萬。Benenden School於1923年成立，位處英格蘭東南部Kent，它是英國少數提供全寄宿的女校，Benenden School部分學生來自王室、顯赫家族甚或某國公主，當年英國安妮公主以及賭王女兒何超欣就曾入讀此校。

除了學術方面，李湘也著重女兒的藝術培養，王詩齡的爺爺是著名畫家王暉，而李湘在女兒小時候已培養其藝術才華，帶她往世界各地的博物館和美術館參觀。

王詩齡曾獲得設計與科技獎學金，據悉獎學金高達67萬人民幣，校方於郵件中指，王詩齡表現出色，無論是繪畫或攝影作品，均展現其藝術天賦。李湘曾於小紅書上載女兒的畫作兼寫道：「恭喜Angela！獲得Benenden聖誕藝術獎」。

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