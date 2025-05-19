  • 29°C
香港時間：2025520日 (二) 01:25

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 職業特工隊 中一入學 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

靚媽精明眼｜荃灣人寵家居展$10枕頭套/2折ITSU按摩椅　消費滿額可$1入手千元名牌家品

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 11 小時前

最後更新： 6 小時前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 職業特工隊 中一入學 超市大搜查 會員有獎

荃灣廣場正舉行半年一度的「人寵家居購物折」，只要於指定人寵家居好物商戶即日以電子貨幣累積滿指定金額，即賞你共HK$200一田禮券及餐飲購物贈券組合，更有機會以$1入手價值高達$2,500名牌家品。

踏入炎炎夏日，又是時候為家中和毛孩入手人氣家品，由5月16日起至6月22日，荃灣廣場半年一度的「人寵家居購物折」將載譽歸來，今年降低門檻兼禮物加碼，只要於指定人寵家居好物商戶即日以電子貨幣累積滿指定金額，即賞你共$200一田禮券及餐飲購物贈券組合，更有機會以$1入手價值高達$2,500名牌家品！

最新影片推介︰

童學園
校長專訪｜聖瑪加利大幼稚園重生命教育培養好品格　傳統與創新兼備結合AI教音樂

另外，場內精選人寵家居好物商戶亦推出激筍優惠，囊括家居用品、寵物用品、影音電器等系列，必買$10枕頭套、以低至2折入手指定ITSU按摩椅等等。

同場一田春日購物賞開催，由5月16日至5月25日帶來逾萬件衣食住行靚價好物以低至2折的超抵價發售，適逢一田35週年，今年特設「35週年$35/35折感謝專區」，精選人氣商品以$35、$350及35折超低價發售，保證滿載而歸！

另外，大埔新達廣場亦為大埔居民準備了「滋味狂熱賞」，由5月19日起至6月30日，凡於場內任何「即賺分」商戶即日以電子貨幣累積消費滿 HK$300，即賞$100餐飲優惠券，優惠券適用於大家樂、牛気、敏華冰廳、Chicken Factory及MOS Burger ，讓大家可以在夏日盡情吃喝玩樂！

$1入手高達$2500名牌人寵共融家品

去年「人寵家居購物折」引來一眾瘋搶，今年由5月16日至6月22日荃灣廣場再次為你帶來半年一度的「人寵家居購物折」，消費滿指定金額即賞你共HK$200一田禮券及餐飲購物贈券組合及有機會以$1入手價值高達$2,500名牌家品，必搶推介價值高達$2,500的OGAWA叻叻鬆（至尊版）一體式按摩座墊、都市人必備的OGAWA舒體美形律動儀、可愛的ITSU迷你兵團限定版3D溫熱按摩枕及主子至愛的Oneisall 寵物自動餵食器等等，款款吸引，絕對想全都帶回家！

於場內「指定即賺分人寵家居好物商戶」
即日以電子貨幣累積消費滿		獎賞
HK$2,500賞合共HK$200一田禮券及餐飲購物贈券組合
HK$6,000以HK$1換購「名牌人寵家居好物」

荃灣人寵家居展｜一田$20激筍專區

點擊圖片放大
+3
+2

荃灣人寵家居展｜一田買1送1專區

點擊圖片放大
+2

荃灣人寵家居展｜一田35週年$35或35折感謝專區

點擊圖片放大
+4
+3

更多著數優惠：

一田優惠︱一田百貨1連10日「春日購物賞」低至2折　設$20/$35/買1送1專區

麥當勞優惠｜麥當勞限時優惠$1即磨黑咖啡　超抵價$30食12件麥樂雞套餐

7-11雪糕優惠｜7-Eleven Dreyer's雪糕批買一送一平均$12/支　Häagen-Dazs脆皮及雪糕杯$75/3件

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

靚媽精明眼｜屈臣氏買$200牙膏送逾$500禮物 網民晒風扇紙巾粟米油︰大顛！要錢唔要貨
11:48 2025/05/16
靚媽精明眼｜屈臣氏買$200牙膏送逾$500禮物 網民晒風扇紙巾粟米油︰大顛！要錢唔要貨
酒樓優惠｜連鎖酒樓推超抵$1優惠　歎乳豬/燒鵝/海蝦等6款燒味海鮮
12:53 2025/05/19
酒樓優惠｜連鎖酒樓推超抵$1優惠　歎乳豬/燒鵝/海蝦等6款燒味海鮮
麥當勞優惠｜麥當勞限時優惠$1即磨黑咖啡　超抵價$30食12件麥樂雞套餐
20:07 2025/05/16
麥當勞優惠｜麥當勞限時優惠$1即磨黑咖啡　超抵價$30食12件麥樂雞套餐
7-11雪糕優惠｜7-Eleven Dreyer's雪糕批買一送一平均$12/支　Häagen-Dazs脆皮及雪糕杯$75/3件
08:00 2025/05/17
7-11雪糕優惠｜7-Eleven Dreyer's雪糕批買一送一平均$12/支　Häagen-Dazs脆皮及雪糕杯$75/3件
Snoopy系列︱7-Eleven推出8款Snoopy輕裝隨行系列　金馬影后鍾雪瑩演繹獨有「Black to Basic」風格
12:05 2025/05/16
Snoopy系列︱7-Eleven推出8款Snoopy輕裝隨行系列　金馬影后鍾雪瑩演繹獨有「Black to Basic」風格
優惠著數｜維他限時8日設街站請飲冷泡無糖茶　玩遊戲贏現金卷+一年免費飲冷泡無糖茶
16:43 2025/05/15
優惠著數｜維他限時8日設街站請飲冷泡無糖茶　玩遊戲贏現金卷+一年免費飲冷泡無糖茶

你可能感興趣

靚媽精明眼｜屈臣氏買$200牙膏送逾$500禮物 網民晒風扇紙巾粟米油︰大顛！要錢唔要貨
11:48 2025/05/16
靚媽精明眼｜屈臣氏買$200牙膏送逾$500禮物 網民晒風扇紙巾粟米油︰大顛！要錢唔要貨
酒樓優惠｜連鎖酒樓推超抵$1優惠　歎乳豬/燒鵝/海蝦等6款燒味海鮮
12:53 2025/05/19
酒樓優惠｜連鎖酒樓推超抵$1優惠　歎乳豬/燒鵝/海蝦等6款燒味海鮮
麥當勞優惠｜麥當勞限時優惠$1即磨黑咖啡　超抵價$30食12件麥樂雞套餐
20:07 2025/05/16
麥當勞優惠｜麥當勞限時優惠$1即磨黑咖啡　超抵價$30食12件麥樂雞套餐
著數優惠 好去處 家電 家品 時裝服飾 家具 商場 網上購物 商場活動 新達廣場 Uptown Plaza

最高瀏覽

名人健康丨53歲韓流始祖遊美腦出血　付天價醫療費續命12年後現況曝光
名人健康丨53歲韓流始祖遊美腦出血　付天價醫療費續命12年後現況曝光
陳復生近況︱前TVB藝人陳復生近照曝光　餅印麥景榕女兒騷三代同堂合照
陳復生近況︱前TVB藝人陳復生近照曝光　餅印麥景榕女兒騷三代同堂合照
急症室最長等候時間（05月20日 時間00:05）
急症室最長等候時間（05月20日 時間00:05）
艾威喪妻︱艾威揭結婚20年不生育原因　傾家蕩產救病妻經濟出問題仍助養28兒童
艾威喪妻︱艾威揭結婚20年不生育原因　傾家蕩產救病妻經濟出問題仍助養28兒童
防曬推薦2025︱日男裸背曝曬3小時！　實測15款2025最新話題防曬「零曬傷」名單推薦
防曬推薦2025︱日男裸背曝曬3小時！　實測15款2025最新話題防曬「零曬傷」名單推薦