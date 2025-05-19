靚媽精明眼｜荃灣人寵家居展$10枕頭套/2折ITSU按摩椅　消費滿額可$1入手千元名牌家品

踏入炎炎夏日，又是時候為家中和毛孩入手人氣家品，由5月16日起至6月22日，荃灣廣場半年一度的「人寵家居購物折」將載譽歸來，今年降低門檻兼禮物加碼，只要於指定人寵家居好物商戶即日以電子貨幣累積滿指定金額，即賞你共$200一田禮券及餐飲購物贈券組合，更有機會以$1入手價值高達$2,500名牌家品！

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另外，場內精選人寵家居好物商戶亦推出激筍優惠，囊括家居用品、寵物用品、影音電器等系列，必買$10枕頭套、以低至2折入手指定ITSU按摩椅等等。

同場一田春日購物賞開催，由5月16日至5月25日帶來逾萬件衣食住行靚價好物以低至2折的超抵價發售，適逢一田35週年，今年特設「35週年$35/35折感謝專區」，精選人氣商品以$35、$350及35折超低價發售，保證滿載而歸！

另外，大埔新達廣場亦為大埔居民準備了「滋味狂熱賞」，由5月19日起至6月30日，凡於場內任何「即賺分」商戶即日以電子貨幣累積消費滿 HK$300，即賞$100餐飲優惠券，優惠券適用於大家樂、牛気、敏華冰廳、Chicken Factory及MOS Burger ，讓大家可以在夏日盡情吃喝玩樂！

$1入手高達$2500名牌人寵共融家品

去年「人寵家居購物折」引來一眾瘋搶，今年由5月16日至6月22日荃灣廣場再次為你帶來半年一度的「人寵家居購物折」，消費滿指定金額即賞你共HK$200一田禮券及餐飲購物贈券組合及有機會以$1入手價值高達$2,500名牌家品，必搶推介價值高達$2,500的OGAWA叻叻鬆（至尊版）一體式按摩座墊、都市人必備的OGAWA舒體美形律動儀、可愛的ITSU迷你兵團限定版3D溫熱按摩枕及主子至愛的Oneisall 寵物自動餵食器等等，款款吸引，絕對想全都帶回家！

於場內「指定即賺分人寵家居好物商戶」

即日以電子貨幣累積消費滿 獎賞 HK$2,500 賞合共HK$200一田禮券及餐飲購物贈券組合 HK$6,000 以HK$1換購「名牌人寵家居好物」

荃灣人寵家居展｜一田$20激筍專區

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荃灣人寵家居展｜一田買1送1專區

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荃灣人寵家居展｜一田35週年$35或35折感謝專區

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一田優惠︱一田百貨1連10日「春日購物賞」低至2折 設$20/$35/買1送1專區

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