黃鳳嫺離任｜消委會署任總幹事指招聘過程「無困難」　會適時公布人選

出任消委會總幹事逾12年的黃鳳嫺上周（5月6日）約滿後離任，消委會今日（5月15日）舉行最新一期《選擇》月刊的新聞發布會，由署任總幹事何應富舉行記招。會後他表示招聘總幹事的程序仍在進行中，當有最新發展會適時公布，時機成熟時會對外公布新總幹事人選。

何應富表示，暫時基於消委會運作需要，會擔任署任總幹事直至新總幹事到任。就多久可以完成招聘程序，他指沒有估計，會視招聘進展而定。至於過程是否遇上困難，他表示「無困難」，他又形容負責主持新聞發布會是「新挑戰」，而傳媒朋友「錫住佢」，有好的團隊支持，相信沒什麼問題。

▲ 出任消委會總幹事逾12年的黃鳳嫺上周（5月6日）約滿後離任。（資料圖片）

而黃鳳嫺上周回應，指過去逾12年能有幸領導消委會，全力保障消費者權益實屬一大緣份。她指在任期內，她與各持份者，特別是消委會的團隊，緊密合作，積極倡導多項政策並應對各種挑戰。她同時認為，這是一次寶貴的個人學習過程，讓自己從一個普通消費者蛻變為一個精明消費者，表示每一天都充滿意義和成就感。

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