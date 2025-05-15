  • 28°C
香港時間：2025515日 (四) 19:06

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

黃鳳嫺離任｜消委會署任總幹事指招聘過程「無困難」　會適時公布人選

港聞

發布時間： 2 小時前

最後更新： 15 分鐘前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

消委會署任總幹事何應富表示，招聘總幹事的程序仍在進行中，當有最新發展會適時公布。（陳靜儀攝）

出任消委會總幹事逾12年的黃鳳嫺上周（5月6日）約滿後離任，消委會今日（5月15日）舉行最新一期《選擇》月刊的新聞發布會，由署任總幹事何應富舉行記招。會後他表示招聘總幹事的程序仍在進行中，當有最新發展會適時公布，時機成熟時會對外公布新總幹事人選。

何應富表示，暫時基於消委會運作需要，會擔任署任總幹事直至新總幹事到任。就多久可以完成招聘程序，他指沒有估計，會視招聘進展而定。至於過程是否遇上困難，他表示「無困難」，他又形容負責主持新聞發布會是「新挑戰」，而傳媒朋友「錫住佢」，有好的團隊支持，相信沒什麼問題。

童學園
尖子培育｜香港網球一哥黃澤林育成秘笈　校長爸爸願放手：別怕孩子撞板

出任消委會總幹事逾12年的黃鳳嫺上周（5月6日）約滿後離任。（資料圖片）

而黃鳳嫺上周回應，指過去逾12年能有幸領導消委會，全力保障消費者權益實屬一大緣份。她指在任期內，她與各持份者，特別是消委會的團隊，緊密合作，積極倡導多項政策並應對各種挑戰。她同時認為，這是一次寶貴的個人學習過程，讓自己從一個普通消費者蛻變為一個精明消費者，表示每一天都充滿意義和成就感。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

消委會智能手錶｜智能手錶量心跳表現參差偏差達21%　輕微手部動作當步數誤差逾7成
今日 13:56
消委會智能手錶｜智能手錶量心跳表現參差偏差達21%　輕微手部動作當步數誤差逾7成
消委會傢俬2025｜去年接650宗傢俬投訴　網購「北歐風書桌」尺寸不符兼包裝印有簡體字
今日 13:20
消委會傢俬2025｜去年接650宗傢俬投訴　網購「北歐風書桌」尺寸不符兼包裝印有簡體字
消委會易潔鑊2025｜消委會公布易潔鑊測試　24款樣本2款未過防火測試
今日 12:15
消委會易潔鑊2025｜消委會公布易潔鑊測試　24款樣本2款未過防火測試

你可能感興趣

消委會智能手錶｜智能手錶量心跳表現參差偏差達21%　輕微手部動作當步數誤差逾7成
今日 13:56
消委會智能手錶｜智能手錶量心跳表現參差偏差達21%　輕微手部動作當步數誤差逾7成
消委會傢俬2025｜去年接650宗傢俬投訴　網購「北歐風書桌」尺寸不符兼包裝印有簡體字
今日 13:20
消委會傢俬2025｜去年接650宗傢俬投訴　網購「北歐風書桌」尺寸不符兼包裝印有簡體字
消委會易潔鑊2025｜消委會公布易潔鑊測試　24款樣本2款未過防火測試
今日 12:15
消委會易潔鑊2025｜消委會公布易潔鑊測試　24款樣本2款未過防火測試
消委會 職位招聘 黃鳳嫺

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

日本地震預言｜日本7月大地震預言引恐慌致遊日航班大減　70歲預言漫畫家親身回應：大家自行判斷
日本地震預言｜日本7月大地震預言引恐慌致遊日航班大減　70歲預言漫畫家親身回應：大家自行判斷
凍齡女神︱52歲「男神收割機」送學霸兒子機感不捨　嫁初戀男友住海景豪宅過少奶生活
凍齡女神︱52歲「男神收割機」送學霸兒子機感不捨　嫁初戀男友住海景豪宅過少奶生活
急症室最長等候時間（05月15日 時間16:05）
急症室最長等候時間（05月15日 時間16:05）
山麗苑男童墮樓｜粉嶺山麗苑12歲男童墮樓　倒臥平台當場死亡
山麗苑男童墮樓｜粉嶺山麗苑12歲男童墮樓　倒臥平台當場死亡
奇情谷尋人｜4孩港媽尋回失散18年兒子1原因被拒見　吳若希感觸爆喊：接受唔到
奇情谷尋人｜4孩港媽尋回失散18年兒子1原因被拒見　吳若希感觸爆喊：接受唔到