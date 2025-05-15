南美潮什麼︱梁芷珮拍旅遊節目適逢結婚21周年　夫婦天空之鏡撐枱分享婚姻保鮮法

【梁芷珮 / 南美潮什麼 / 天空之鏡】由梁芷珮（Christy）任主持的TVB旅遊節目《南美潮什麼》，在昨晚（5月14日）一集，Christy以VIP身份獲邀出席里約熱內盧狂歡節，體驗當地最具魅力的花車巡遊。

Christy還試穿手工製作的森巴女郎服裝，色彩鮮豔加上釘滿閃亮珠片，相當Sharp醒，不過她卻直指行動困難：「我就咁着住佢，已經行唔到啦，你諗吓喺個Parade度要係咁跳。」

席間，Christy還向導遊學跳森巴舞，不過明顯肢體不協調，她亦幽默自嘲：「I always think I dance like a penguin！」令導遊忍不住爆笑。

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南美潮什麼︱到球王比利博物館朝聖

明晚（5月16日）播出的《南美潮什麼》最後一集，Christy會到巴西桑托斯，該處街道的牆壁隨處可見比利塗鴉，整座城市彌漫著足球的熱情。

難得踏足足球聖地，Christy 自然要到比利博物館朝聖，該處展示了不少比利穿過的球會衣服，當中不少球衣上還殘留污漬，既真實又珍貴。

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南美潮什麼︱分享婚姻保鮮秘訣

其實這次「潮什麼」旅程可謂別具意義，皆因撞正Christy與老公Kenneth結婚21周年紀念正日，二人當時更身處既浪漫又坐擁天堂美景的玻利維亞天空之鏡—烏尤尼鹽湖，手持紅酒配美景的Christy興奮高呼與老公依然恩愛：「今日係我哋21周年，我哋仍然都係sweet sweet！」

談到婚姻21年仍能保持甜蜜的秘訣，Christy接受TVB.com訪問時透露：「我覺得我哋份工幫咗好大忙，因為去旅行係一件好開心、好放鬆嘅事，而我哋嘅工作就正正係需要旅行，所以我哋長期都keep住好開心。」

她續指「乜都攤開嚟講最能維繫感情」稱：：「本身我哋性格都係開朗嘅，同埋咩都會攞出嚟傾，因為都咁耐啦，所以我哋好知道大家需要啲乜嘢，傷感情嘅事會盡量避免。」Christy又坦言二人工作方面甚少分歧：「我會好respect老公、好聽佢講，因為每人都有自己嘅長處。」

Christy在天空之境還體驗另類焗桑拿—雪鹽浴，對於遭白雪雪的鹽鋪滿全身，笑言：「啲鹽好重、好似啲人踩住我嚟按摩咁。」

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南美潮什麼︱娛圈靚媽代表

現年只42歲梁芷珮屬早婚，在2004年與Kenneth結婚，現已為3孩之母，分別育有20歲大仔Brendan、14歲二仔Duncan及幼女Kasey，長子更已入讀香港大學新聞學學士課程。

身為旅遊達人的梁芷珮與丈夫常帶子女齊出埠一家拍節目，希望他們在旅遊之中學習世界各地文化，增廣見聞，實行「讀萬卷書不如行萬里路」。

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