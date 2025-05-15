啟德體育園｜消委會倡售票過程借鑒海外增透明度　明確告知可能存在視線問題

啟德體育園主場館早前舉行多場演唱會，部分發生座位「視線受阻」（或稱「視線受限」）爭議。消費者委員會在最新一期《選擇》月刊撰文表示，事件反映購票過程有關標示「明顯未夠清晰」才引起糾紛，建議借鑒海外經驗以增加透明度，包括明確告知消費者座位的具體位置、障礙物位置，及可能存在的視線問題，避免不必要的糾紛。

消委會指出，涉及「視線受阻」爭議的兩個演唱會均在啟德主場館舉行，認為主辦單位需時與新場地磨合，對觀眾而言，演唱會是包含聲音、畫面、燈光、舞台效果的沉浸式體驗，若其坐在座位上沒法清楚看到舞台，「這種失望實在無法用金錢來彌補」。

消委會引述相關售票平台指，經翻查購買流程紀錄，全部投訴人均揀選了「視線受阻」座位門票類別，最終領取的門票亦與購票資料相符，但事件反映出座位是否屬「視線受阻」在購票過程中的標示明顯未夠清晰，才會令部分購票人士難以察覺而引起糾紛。

為免影響消費者對未來盛事的信心，主辦單位在策劃和安排座位時亦需多加考慮觀眾的需求和感受，確保每位觀眾都能享受到清晰的視野。消委會指，因應不同場地的形狀及設計，在場地布局方面應充分考慮座位的視線範圍，避免被障礙物遮擋，在舞台設計上亦盡可能讓演出者能夠照顧到不同位置的觀眾。完成搭建舞台及設備後，主辦單位亦應實地視察不同方向座位的視野，確保座位設置合適和合理。

「視線受阻」座位可提供折扣票價

消委會又建議在售票過程上亦可借鑒海外經驗以增加透明度，例如英國業界組織「票務代理及零售商協會」（Society of Ticket Agents and Retailers）的行為守則列明，若座位視線受阻、受限或位處台側而可能影響觀眾享受演出，必須在售票前向消費者清楚交代。此外，「視線受阻」座位的票價若有較大幅度的折扣，或許可吸引想以較相宜價格入場感受氣氛的觀眾購買，而外地很多演出的門票早已採用此折扣方式，為消費者提供多一個知情選擇。

主辦單位亦應事先制定危機管理策略以應對突發情況，例如預留若干數量座位，為現場發現座位視線受阻的觀眾作出調動，確保消費者的權益得到充分保障。長遠而言，在資源許可的情況下可積極考慮善用科技，提供座位的虛擬實境視圖，讓觀眾能夠在網上預覽每個座位的視野情況才作購票決定。

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