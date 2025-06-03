暑期活動2025｜香港藝術中心兒童4天創意藝術營　培養小腦袋創意思維

【香港藝術中心/暑假好去處/夏日創意藝術營/暑期活動2025】今個夏天，香港藝術中心推出專為兒童設計的「夏日創意藝術營」，以4天密集式課程引領孩子穿梭油彩、陶藝、沙畫與中國水墨的奇幻世界。藝術營不僅是培養他們的技能，更是激發創意靈感，讓孩子在動手創作中感受藝術的多元魅力。

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暑期活動2025｜4天創意藝術營

香港藝術中心於今個暑假7月22日至25日及8月12至15日，特別推出為期4天的Kids Corner藝術夏令營，當中涵蓋油彩、陶藝、沙畫及中國水墨書法與國畫等多種藝術形式，讓孩子每天探索不同的藝術範疇，透過趣味互動引導孩子突破常規思維。

此次藝術營由經驗豐富的專業藝術導師帶領，課程設計趣味橫生，讓孩子在遊戲與創作中學習，培養藝術天賦與未來發展。活動地點設於香港藝術中心15樓，時間為下午2時30分至5時30分（星期二至五） ，5堂（共12小時） ，費用$2,990，適合5歲以上小朋友參加。

暑期活動2025｜Day 1：油彩狂想曲

在油彩課程由導師劉彥揚帶領下，孩子們將學習多種油彩繪畫技巧，激發創意並鼓勵自我表達。

導師︰劉彥揚

畢業於香港藝術學院與澳洲皇家墨爾本理工大學合辦之藝術文學士學位課程 ，主修繪畫。劉彥揚以油畫為主要創作媒介，他喜歡探索身邊日常景物，通過思考與沉澱將自己對於所居住城市的感覺轉化，成為創作概念，呈現於其油畫作品上。劉彥揚曾參與多個本地展覽和藝博會，如典雅藝博，他的作品廣被收藏家收藏。

暑期活動2025｜Day 2：陶土魔法師

陶藝環節則由黎海茜教授手捏與拉坯技巧，並透過裝飾及上釉展現藝術創意。

導師︰黎海茜

畢業於香港藝術學院與澳洲皇家墨爾本理工大學合辦之藝術文學士學位課程，主修陶藝。現於香港藝術中心兼任兒童陶瓷班導師。

曾於香港及海外參與不同的陶藝聯展及活動。她於2021年舉辦個人展覽【色調】及2014年的個人展覽【靜止的流動】。參與的聯展包括【微觀 ‧ 遠望】（2019）、【亞洲當代藝術展】（2012）及【香港國際古玩及藝術品博覽會】（2011）等。

暑期活動2025｜Day 3：流沙秘境

沙畫活動讓孩子探索沙粒的獨特質感與流動性，訓練大小肌肉及手眼協調。

導師︰馬穎章（馬仔)

沙畫藝術家，自學進修沙畫超過十年，亦曾修讀藝術治療初級證書課程。2013年開始以沙畫作靈修及心理治療的媒界，讓信仰與藝術結合。



曾於青山醫院、香港展能藝術會、聖雅各福群會等志願機構開辦沙畫治療小組，幫助弱智人士、精神病康復者，肢體殘障人士、自閉症患者，用沙畫去抒發及表達內心感受，特別是需要精神支援及不擅表達之人士，可以透過沙畫走出困境。近年，他以繪本為藍圖，嘗試開拓親子領域，與孩子一起探索夢想，作品包括《斑斑，你就是好的！》及《奇奇的三個寶貝》。

他曾參與的沙畫藝術計劃包括2022年香港賽馬會贊助舉辦《Restpiration》音樂會、2022年無綫電視《一念之間》心靈電視節目、2024年與南韓國家級沙畫藝術家Sandartworld聯名合辦首屆《韓國 x 香港 沙畫交流會》及2024年非洲烏干達36天藝術宣教之旅。

暑期活動2025｜Day 4：水墨方程式

中國水墨課程結合書法與寫意國畫，帶領孩子深入體驗中國傳統文化的藝術魅力。

導師︰何煒霖

師從徐沛之博士，自2019年英皇書院畢業後，則在2023年於香港浸會大學獲得視覺藝術系文學士學位（一級榮譽），同年攻讀藝術哲學碩士課程。他現為甲子書學會會員，曾於不同機構如饒宗頤文化館、香港視覺藝術中心及中小學教授書法。並於2023年獲香港中文大學崇基學院第五屆區建公紀念書法比賽大專組冠軍，作品亦於Ink Asia 致敬「新水墨運動」系列展覽 II 【努力再玩】、饒宗頤文化館【港藝新星展覽】等展覽展出。

William專注書法創作，以傳統技法為本，尤好行草書，亦偶書自作詩，抒發自身情緒。他更將書法融入現代語境，以不同媒介的藝術融會貫通，以現代手法表現中國書法。例如以傳統書法書寫當代文本，如流行曲歌詞、新詩等，探索書法的當代性。

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