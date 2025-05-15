國安法附例｜立法會小組委員會花逾5小時完成審議 鄧炳強：委員會滿意解說無提任何修正
政治
發布時間： 27 分鐘前
最後更新： 16 分鐘前
立法會內務委員會今早（15日）召開兩項國安附屬法例的特別會議，通過成立小組委員會。小組委員會即日開始審議，花逾5小時，今日傍晚便完成審議，主席廖長江將於明天內會作口頭匯報。
林定國：議員問題逾150條 顯示程序認真和嚴謹
律政司司長林定國和保安局局長鄧炳強在委員會完成審議後晤傳媒，林定國說，審議過程今日花超過五個小時，議員問題超過150條，顯示程序絕對認真和嚴謹。鄧炳強指，小組委員會非常滿意解說，沒有提出任何修正要求，整個過程展現行政立法良性互動。
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被問到早前有傳媒拍攝禁地，遭到警員警告，是否反映拍照作傳媒報道用途不容許，還是與公署溝通不足。鄧炳強指，根據《維護國家安全條例》第45條，警務人員可以就住維護國家安全原因，叫人離開，普通市民行過禁地，打卡影相看不到有問題，但若果「你長期影住門口有咩人出入，長期用長鏡頭影住窗門，令人擔憂影住工作」，在相關情況下警務人員，必須根據法例，決定邀請那些人離開。
現時有否其他國安法附例要處理？ 葉劉：據我所知沒有
被問到現時有否其他國安法附例要處理？行會召集人、新民黨立法會議員葉劉淑儀指，「據我所知，就沒有。」鄧炳強強調，會適時審視，若有需要會繼續完善維護國家安全工作法律。
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