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小巴司機｜內地客搭小巴無現金付車資　熱心司機阿叔免費接載獲激讚

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撰文： 王月明

發布時間： 17 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 艾威 結業潮 中年好聲音3 中一入學 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

內地客搭小巴無現金付車資，熱心司機阿叔免費接載獲激讚。

本港巴士設有現金、八達通、電子支付及銀行卡支付等多種支付方式，惟小巴大多僅支持現金和八達通支付，但遊客可能對此並不熟悉，以致出現上車後發現無法支付的尷尬情況。

近日，有內地女生在小紅書發帖，指來港旅遊迷路後，根據導航指示乘搭小巴，卻發現小巴沒有自己能夠支付車資的方法，一籌莫展之際熱心的司機阿叔表示無需擔心，下次乘車補上即可；此時引來不少網民熱議，紛紛稱讚司機熱心……而女生後續也想辦法欲將車資歸還。

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小巴司機｜內地客搭小巴無現金付車資

樓主以「謝謝香港的司機爺爺」為題發帖，指自己日前來港旅遊時，她根據導航指引回酒店，在北角寶馬山道附近乘搭小巴，上車後才發現「我才知道不能用支付寶，他要刷八達通或者港幣現金，我沒有」；她解釋稱自己之所以沒有辦理八達通及兌換港幣，是因為首次來港時，辦卡翌日便丟失，加之聽說香港大多地方已普及手機支付。

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小巴司機｜司機阿叔免費接載

一籌莫展之際，熱心的司機安慰她「沒關係」並讓她入座，「下次再坐他的車補車資就是的」，由於樓主聽不懂廣東話，司機的話是由鄰座女乘客幫忙翻譯轉達。

樓主稱，自己大概率不會再乘搭這輛小巴，遂發帖詢問港網民「有沒有刷到這條帖文的朋友碰巧也會坐爺爺的車，幫我刷一次卡，然後和爺爺拍照為證，告訴爺爺是上次的那個紅帽子補的車資，我願付雙倍車費感謝你」。最後樓主表示「希望爺爺身體健康，每天開車平平安安」。

小巴司機｜網民激讚小巴司機：友善的爺爺！

此事引來不少網民討論，紛紛稱讚司機阿叔好人，「真是很友善的爺爺」、「你好彩遇到這個是好人，很多司機叔叔都好凶的」、「很多小巴司機也是這樣的，典型外冷內熱」；亦有網民表示，不少熱心的港人見到遊客無法支付，都會伸出援手，「每一次坐小巴，總有遊客沒八達通/港幣去支付車費，很多人都是本地人幫忙付車資，有一次一個老爺爺，一次給四個遊客付車費」。

還有不少網民詢問樓主當日所乘的小巴路線，欲幫忙補車費，可惜樓主稱已經忘記，但留下了小巴的車牌作為線索。

熱心的士司機｜搭的士不慎遺落銀包　司機見內附地址主動上門歸還

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