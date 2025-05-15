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國安法附例｜林定國：如有人造謠國安查我　「我一定告佢誹謗！」　廖長江：需要大律師通知我

政治

撰文： 吳爾文

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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律政司司長林定國。（朱永倫攝）

【駐港國安公署/國安法附例/林定國/廖長江】國安附屬法例規定，披露駐港國安公署正採取的措施或進行的偵查罪行，若無合理辯解或合法全下，即屬犯罪。

今日小組委員會進行逐條審議時，民建聯周浩鼎關注，如有人對外宣揚公署正調查某案件，而事實上並無此事，是否適用該條例，或有無其他法律規管。

律政司署理首席政府律師梁文豐稱，有關情況不適用於上述條例，但若有人故意發放假消息，稱公署已經行使管轄，其實是想引起市民恐慌或憎恨，便會觸犯其他法律，有其他法律處理。

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律政司司長林定國則稱，若有人心懷不軌，「譬如講國安查緊我，其實佢根本是針對我，破壞我聲譽，如果是我，我一定告佢毀謗，一定攞禁制令。」強調香港有足夠的法律工具制止有關行為，保障個人聲譽。

本身是執業大律師的小組委員會主席廖長江則笑稱：「你告佢毀謗時，如果你需要大律師，或者通知我一聲。」林定國則話要「睇下主席收我幾多錢先。」​​​​​​​

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