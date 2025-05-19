疑議辦處理會務｜議辦貼協會招牌海報接待訪客　尚海龍：以立法會議員身份服務市民

立法會議員、「香港高才通人才服務協會」創會會長尚海龍被揭曾用中信議員辦公室，註冊為人才協會地址。尚今日就此致歉，承認是管理疏忽且不熟悉相關操作而「越界」。「本人承認此舉未妥善區分議員身份與協會事務的界線。」

除了登記作會址，尚海龍接受本報訪問時曾透露，人才協會並無會址，因此在其議員辦公室牆上貼上協會的招牌海報，如有人來訪，亦會在辦公室交流，及穿上會服在此拍照。「大家見到的照片其實都是這幅牆，都在這裡。」

尚海龍：服務對象完全統一 議員：做法不妥當

去年三月，廣州南沙開發區人才發展局副局長一行，便在同款海報下與尚合照，當時尚稱，是對「香港高才通人才協會進行訪問。」

立法會「議員辦事處使用指引及條件」列明辦公室「應用作立法會相關事務用途」。被問到是否用議員辦公室處理會務？尚海龍回覆本報查詢時稱，來訪的都是新來港人才，「個個都有香港身份證，我係以議員身份服務市民。」他強調，當中不涉及任何牟利行為，又指雖然自己是協會創會會長、是立法會議員，但服務對象是完全統一。強調所有服務均以支援高才通人才為宗旨，絕無任何牟利動機及行為。

有立法會議員則認為，尚的做法不妥當，雖然議員可以接見來港高才，但不應用協會名義，而是要由議員名義。

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尚：2位助理有協助處理協會事宜 協會額外出糧

據知，尚海龍議辦部分助理亦會協助處理協會工作。尚海龍稱，曾協助協會籌辦的議員助理，是以兼職身份，由協會承擔有關薪酬，並不涉任何公帑。被問到如何分配時間和人工，他透露，目前有1位助理完全是協助處理議會工作，有2位助理不時有協助處理協會事宜，強調是用兼職形式，視乎付出時間多少，協會會另外出糧給他們。

尚還是新質企業家聯合會的創始人及秘書長，被問到議員助理有否協助處理該會的會務。尚則稱沒有議員助理幫手，因有專門的秘書工作。

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