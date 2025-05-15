關稅戰｜美買家願承擔部份關稅　港廠速出貨　預估芬太尼關稅或取消

中美發布《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》後，雙方互降關稅90日，中國收10%，美國收中國30%。港商及美國買家也爭取在90天內加快生產及出貨。



關稅戰｜美國下調小額包裹關稅至54% 惟電商零售價難回到關稅前



關稅戰｜中美發聯合聲明 降關稅兼暫緩90日 港廠商：暫時是開心的



關稅戰｜《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》見曙光 廠商會：惟30%關稅水平仍處高位



香港鞋業 （01970） 總會永遠榮譽會長梁日昌表示，現時中國製造輸往美國的實際關稅約50%(30%+2025年1月前已存在的平均20%關税)，並不理想，但由於美國買家需要貨品，也願意承擔部份關稅，已做起的產品會即時付運。同時，現正是聖誕節訂單旺季，他亦見到有美國買家落單，但要求分階段出貨。

由於美國早前也延後90日收取其他國家高關稅，預計至7月中將有新消息。美方買家估計，對中國加徵的20%芬太尼關稅，也有機會取消。因為美國在農產品出口的損失，比所得的關稅更大。

被問到現時廠商與美國買家各承擔多少關稅，梁日昌指很視乎產品的市場需求，以及雙方的議價能力。

若美國買方願意承擔20至30%關稅，廠商一般都願接單。

梁日昌相信，長遠而言關稅會回到特朗普第二任期前，但經歷今次關稅戰，對中小型廠的打擊甚大。未來，若美國收取中國及東南亞國家的關稅相若或一致，反而降低了廠家「中國+1策略」的價值。



已調往東南亞或非洲的訂單暫時不會回流中國，但明年夏季出口的訂單，可能回流。

當然，在中國以外已設立的生產線，可增加廠家的生產靈活性及穩定性，亦是吸引買家的優勢，他認為無需結束。



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