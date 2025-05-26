  • 25°C
香港時間：2025526日 (一) 10:33

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : DSE2025 關稅戰 新冠肺炎 結業潮 莊子璇 立法會選舉2025 湯告魯斯 中一入學 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港鐵禮儀｜內地客港鐵做1舉動險被罰$2000　網民反讚罰得好：完全接受唔到呢個行為！

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 關稅戰 新冠肺炎 結業潮 莊子璇 立法會選舉2025 湯告魯斯 中一入學 超市大搜查 會員有獎

內地客港鐵做1舉動險被罰$2000，網民反讚罰得好：完全接受唔到呢個行為！

未免乘客在車廂內的一些舉動會對他人造成困擾，港鐵對乘客的行為做出相應的規定和約束，違反者或面臨罰款甚至是監禁。

近日，有內地女生在小紅書發帖，稱日前來港乘搭港鐵時，因為太過疲憊而做出1個舉動，令她被港鐵職員口頭警告，對方稱如有下次便會罰款最高2,000元，她對此大受震撼，直言「怎麼會有這樣的規定？」。惟網民看過帖文後，紛紛讚好職員的做法：「抵啊，罰得好！」。

餐桌禮儀｜小童漢堡店企餐枱跳舞玩燈　港媽懶理低頭撳電話打機惹議

港鐵禮儀｜內地女生搭港鐵席地而坐被警告

樓主以「在香港地鐵，坐地上差點被罰款」為題發帖，指日前來港遊玩，因當日徒步2萬步，乘搭港鐵時十分疲憊，但當時車廂內已滿座，於是「就想著坐地上歇一會」。豈料有港鐵職員突然出現，告知她不能坐在地上，稱「第一次警告，第二次要罰款（罰款金額最高可達2,000元）」。

樓主對港鐵的這項規定感到十分驚訝，疑惑「救命，怎麼會有這樣的規定？」，並以此提醒大家來港旅遊時要注意。

點擊圖片放大
+6
+5

港鐵禮儀｜網民：抵罰！

此事引起網民熱議，紛紛分為樓主的行為不妥，既不衞生，又可能阻礙其他乘客正常通行，並稱讚港鐵職員「罰得好」，「如果可以坐地上，那不用設座啦，大家都坐地上就行了，坐滿了再坐上車頂」、「哪裡的地鐵可以坐地下？內地也不行吧？好離譜」、「你坐在地上既不利於自己也不利於別人，容易發生意外」、「如果真的累的話，就下車在月台上的一隻坐一會」、「廣州地鐵學一下好嗎，成日一班X頭又坐又踎」、「抵啊，罰得好！」。

港鐵禮儀｜港鐵：坐在地上最高罰款$2,000

《香港鐵路附例》雖無明文規定明文禁止乘客在車廂內坐在地上，但第21條列明：「任何人在鐵路處所內須遵從本附例及所有告示及指示牌的規定和遵從任何人員的合理指示及要求」；而港鐵車廂內貼有「不得坐在地上，最高罰款2,000元」的指示牌。

飛機禮儀｜男童飛機上踢凳遭前座乘客責備　港媽反鬧嚇親小朋友要求道歉：造成童年陰影！

港鐵禮儀｜東鐵乘客無視「先落後上」　衝門急爭位網民形容似屍殺列車

乘車禮儀｜滿客巴士女子行李篋放上層「霸」2座　網民不滿怒斥自私：我會拎開照坐！

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
媽媽重返職埸｜社企辦全職媽媽一日實習生計劃　體驗職場重拾自我第一步

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

乘車禮儀｜滿客巴士女子行李篋放上層「霸」2座　網民不滿怒斥自私：我會拎開照坐！
00:06 2025/05/09
乘車禮儀｜滿客巴士女子行李篋放上層「霸」2座　網民不滿怒斥自私：我會拎開照坐！
港鐵禮儀｜東鐵乘客無視「先落後上」　衝門急爭位網民形容似屍殺列車
12:06 2025/05/11
港鐵禮儀｜東鐵乘客無視「先落後上」　衝門急爭位網民形容似屍殺列車
飛機禮儀｜男童飛機上踢凳遭前座乘客責備　港媽反鬧嚇親小朋友要求道歉：造成童年陰影！
08:06 2025/05/07
飛機禮儀｜男童飛機上踢凳遭前座乘客責備　港媽反鬧嚇親小朋友要求道歉：造成童年陰影！
餐桌禮儀｜小童漢堡店企餐枱跳舞玩燈　港媽懶理低頭撳電話打機惹議
08:06 2025/05/09
餐桌禮儀｜小童漢堡店企餐枱跳舞玩燈　港媽懶理低頭撳電話打機惹議

你可能感興趣

乘車禮儀｜滿客巴士女子行李篋放上層「霸」2座　網民不滿怒斥自私：我會拎開照坐！
00:06 2025/05/09
乘車禮儀｜滿客巴士女子行李篋放上層「霸」2座　網民不滿怒斥自私：我會拎開照坐！
港鐵禮儀｜東鐵乘客無視「先落後上」　衝門急爭位網民形容似屍殺列車
12:06 2025/05/11
港鐵禮儀｜東鐵乘客無視「先落後上」　衝門急爭位網民形容似屍殺列車
飛機禮儀｜男童飛機上踢凳遭前座乘客責備　港媽反鬧嚇親小朋友要求道歉：造成童年陰影！
08:06 2025/05/07
飛機禮儀｜男童飛機上踢凳遭前座乘客責備　港媽反鬧嚇親小朋友要求道歉：造成童年陰影！
港鐵 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

詐騙電郵｜Google警告收呢封Gmail要小心　點開隨時被竊個人資料　專家教做2步免中招
詐騙電郵｜Google警告收呢封Gmail要小心　點開隨時被竊個人資料　專家教做2步免中招
急症室最長等候時間（05月26日 時間04:05）
急症室最長等候時間（05月26日 時間04:05）
Sick問識答｜頻頻鼻敏感難改善？　中醫拆解4大類型+改善方法
Sick問識答｜頻頻鼻敏感難改善？　中醫拆解4大類型+改善方法
媽媽重返職場｜社企辦全職媽媽一日實習生計劃　體驗職場重拾自我第一步
媽媽重返職場｜社企辦全職媽媽一日實習生計劃　體驗職場重拾自我第一步