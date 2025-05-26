港鐵禮儀｜內地客港鐵做1舉動險被罰$2000　網民反讚罰得好：完全接受唔到呢個行為！

未免乘客在車廂內的一些舉動會對他人造成困擾，港鐵對乘客的行為做出相應的規定和約束，違反者或面臨罰款甚至是監禁。

近日，有內地女生在小紅書發帖，稱日前來港乘搭港鐵時，因為太過疲憊而做出1個舉動，令她被港鐵職員口頭警告，對方稱如有下次便會罰款最高2,000元，她對此大受震撼，直言「怎麼會有這樣的規定？」。惟網民看過帖文後，紛紛讚好職員的做法：「抵啊，罰得好！」。

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港鐵禮儀｜內地女生搭港鐵席地而坐被警告

樓主以「在香港地鐵，坐地上差點被罰款」為題發帖，指日前來港遊玩，因當日徒步2萬步，乘搭港鐵時十分疲憊，但當時車廂內已滿座，於是「就想著坐地上歇一會」。豈料有港鐵職員突然出現，告知她不能坐在地上，稱「第一次警告，第二次要罰款（罰款金額最高可達2,000元）」。

樓主對港鐵的這項規定感到十分驚訝，疑惑「救命，怎麼會有這樣的規定？」，並以此提醒大家來港旅遊時要注意。

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港鐵禮儀｜網民：抵罰！

此事引起網民熱議，紛紛分為樓主的行為不妥，既不衞生，又可能阻礙其他乘客正常通行，並稱讚港鐵職員「罰得好」，「如果可以坐地上，那不用設座啦，大家都坐地上就行了，坐滿了再坐上車頂」、「哪裡的地鐵可以坐地下？內地也不行吧？好離譜」、「你坐在地上既不利於自己也不利於別人，容易發生意外」、「如果真的累的話，就下車在月台上的一隻坐一會」、「廣州地鐵學一下好嗎，成日一班X頭又坐又踎」、「抵啊，罰得好！」。

港鐵禮儀｜港鐵：坐在地上最高罰款$2,000

《香港鐵路附例》雖無明文規定明文禁止乘客在車廂內坐在地上，但第21條列明：「任何人在鐵路處所內須遵從本附例及所有告示及指示牌的規定和遵從任何人員的合理指示及要求」；而港鐵車廂內貼有「不得坐在地上，最高罰款2,000元」的指示牌。

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