餐廳情報 | 千両20周年職人祭煙熏和牛 手作蕨餅配天空抺茶清新解膩

千両為慶祝進駐香港20載，分階段推出多重推廣活動，現正推出的「職人壽司」系列，採用創新的壽司風格，當中多款煙熏壽司都為食客帶來味蕾上的驚喜。

以煙熏壽司作主打的「職人壽司」系列，以煙熏蘋果木碎熏製，將香氣滲入食材，創造出層次豐富、濃郁深邃的口感，發揮食材精髓，除了完美展現職人的匠心獨運，更為追求新穎口味的食客帶來新衝擊。

▲ 裙邊軍艦配搭清爽青瓜片，口感爽口開胃。(傅承嘉攝)

系列分兩段推出，第一階段期間限定壽司包括松葉蟹腳配柚子啫喱、炙燒赤海蝦配烏魚籽及池魚配柚子胡椒葱醬，當中煙熏大吞拿魚腩配飄雪鵝肝壽司，大吞拿魚腩肉質肥美無筋，入口即化，搭配紅酒鵝肝碎呈現豐富口感。紅酒的淡淡醇香及其微酸平衡濃厚鵝肝口感，並以蘋果木碎熏製吞拿魚腩加強香氣，在煙熏過程中釋放淡淡木質果香，讓鮮味層次再昇華。

煙熏木香滲入和牛

第二階段菜單於本月初限量供應，包括炙燒銀鱈魚配鱈魚肝醬、活北寄貝及吞拿魚紅酒漬配鵝肝。是次亮點之一的煙熏日本A4和牛配魚子醬壽司嚴選日本A4和牛，以其細膩肉質和油花聞名，肉質柔嫩多汁，職人更以蘋果木碎熏製日本A4和牛肉，添上淡淡木質果香外，結合法國魚子醬的鹹香，再配上高貴金箔作點綴，為整道料理增添一份奢華感。從視覺到味覺層層遞進，淡麗的煙熏木香滲入和牛，讓大家一口享受多重味蕾饗宴。

▲ 北海道產活北寄貝壽司用上新鮮活北寄貝，肉質脆嫩飽滿，富有彈性。(傅承嘉攝)

食過煙熏菜式後，是時候清新一下口腔，北海道產活北寄貝壽司肉質脆嫩飽滿，富有彈性，鮮甜爽脆且微帶海水味，職人掃上琉球醬油，鮮味更為突出。裙邊軍艦配搭清爽青瓜片，既爽口又開胃。炙燒銀鱈魚配鱈魚肝醬脂香四溢，質感柔軟滑嫩，配上濃厚的鱈魚肝醬讓口感更綿滑。吞拿魚紅酒漬配飄雪鵝肝採用的赤身部位味道濃郁，肉質鮮嫩有彈性。職人以紅酒手工醃漬赤身，令魚味更濃郁，酸性令整體味道更平衡，增添馥郁芬芳。再加上職人手工製作紅酒啫喱作壽司調味，糅合油脂豐腴的鵝肝，口感柔滑香濃。

▲ 炙燒銀鱈魚配鱈魚肝醬在銀鱈魚塗上醬油炙燒後脂香四溢，質感柔軟滑膩。(傅承嘉攝)

清酒體驗甘甜適中

為貫徹完美的飲食體驗，千両特撰唎酒體驗，以特有果香見稱並使用櫪木縣產山田錦作酒米釀造的3款清酒，入口帶有淡雅的果香，甘甜適中。從米的選擇到發酵過程，每一個細節都彰顯職人對佳釀品質的追求。

▲ 吞拿魚紅酒漬配飄雪鵝肝採用的赤身部位，加上手工製紅酒啫喱，達至肥美而不膩的絕妙平衡。(傅承嘉攝)

食客可享用3杯約45ml的清酒小酌一番，建議先品嘗米香飽滿，口感香醇順口的燦爛純米吟釀，接着細味散發清爽果香，回味悠然的燦爛山廃純米，最後來一杯千両職人純米大吟釀，入口帶柔軟甜味，微妙糅合菠蘿及蜜瓜果香與濃郁的米香平衡。3款清酒搭配各式壽司刺身享用，更可展現出不同的風味層次。

▲ 千両特撰唎酒，為食客帶來櫪木縣產山田錦作酒米釀造的三款清酒體驗。(傅承嘉攝)

最後當然少不了甜點作結，職人手作蕨餅配天空抺茶，呈現出蕨餅的細膩柔滑與適度的彈牙口感。搭配香醇黃豆粉，使蕨餅質感更加絲滑柔順，猶如在舌尖溶化。食客可依據個人口味，另外搭配日本名品「天空抺茶」抺茶粉，其淡雅的微甘與香氣，完美襯托蕨餅的清新風味；或是配以濃厚的黑蜜，增添一層深度。

▲ 以手作蕨餅配天空抺茶作結，清新又解膩。(傅承嘉攝)

伴以細緻的紅豆餡及口感軟糯的白玉，釋放濃郁和式風味。細味一杯天空抺茶，抺茶香氣高雅濃郁，襯托微甜手作蕨餅，清新解膩。

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