爸爸惡夢｜一家五口遊迪士尼樂園花費過萬元　父列開支崩潰：根本是地獄

很多孩子的夢想就是到迪士尼暢遊，美國佛羅里達州的一名父親早前與太太，帶著三名孩子到奧蘭多的迪士尼樂園遊玩，事後卻在網上大吐苦水，呻一天就花費1,400美元（近1.1萬港元），讓他崩潰高呼「這裡根本是我的地獄！」，影片引發其他網民熱議。

最新影片推介：

這位來自佛羅里達州的父親斯托瓦爾（Craig Stowell），在社交平台X擁有12.4萬訂閱者的帳號「Financial Dystopia」發布一則影片，詳細記錄早前夫妻倆帶同3名子女前往當地迪士尼遊玩一天的使費。

去迪士尼樂園開支｜一家五口門票高達$7600

斯托瓦爾直言一切由入園停車開始，停車費就要30美元（約234港元），一家五口的門券就高達974美元（約7,611港元），即使他們作為當地居民已享折扣優惠。他稱，快速通關（Lightning Lane）每人要價35美元（約274港元），可以快速遊玩3個遊樂設施，但他們最後選擇放棄。

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去迪士尼樂園開支｜園內餐飲昂貴

入園後，一家人全程更是不斷花費，園區內的餐點與零食價格同樣驚人，在玩了首個設施後，一家人就買了兩瓶水、三支冰淇淋，就花了近30美元（約234港元），接著，其中一名兒子吵著要買蝴蝶餅，他自己也買了一杯啤酒，總共花費19美元（約148港元）。

後來，他們閒逛紀念品店，兒子想購買一支近45美元（約352港元）的星際大戰光劍，惟這名父親表示「堅決不買」給兒子。到了午餐時間，他們在Pizzerizzo餐廳用餐，每人只點了簡單的披薩套餐，也花費近50美元（約391港元）。

下午，一家五口前往星際大戰銀河邊緣園區，並品嚐了一杯要價10.29美元（約80港元）的「藍色牛奶」（Blue Milk）。之後他們繼續玩遊樂設施、與角色人物合影，並購買了更多飲料和零食。晚餐時，他們選擇在迪士尼泉（Disney Springs）的餐廳享用墨西哥餐，埋單更高達245美元（約1,915港元）。

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去迪士尼樂園開支｜爸爸：一整天花錢、排隊、再花錢

斯托瓦爾在影片作出最後總結，他們一天的總花費高達近1400美元（近1.1萬港元）。這驚人的開銷讓該名父親崩潰喊道：「這個地方根本就是我的地獄，每家店和餐廳都擠滿了人，大家願意花這麼多錢在迪士尼玩一天嗎？」，坦言一整天就是「花錢、排隊、再花錢」，根本無法好好放鬆。

一家五口部分迪士尼開支列表：

項目 花費（美元） 停車費 $30（約234港元） 一家五口門票 $974（約7,611港元） 2瓶水+3支冰淇淋 近$30（約234港元） 蝴蝶餅+1杯啤酒 $19（約148港元） 披薩套餐 近$50（約391港元） 藍色牛奶 $10.29（約80港元） 墨西哥餐 $245（約1,915港元） 其他飲料和零食 未有詳列 總開支 $1391.91（約10,877港元）

去迪士尼樂園開支｜網民：去環球影城更好更便宜

影片發布後吸引逾840萬次觀看，大批網友紛紛留言，有同樣經歷的網友稱「我們家四個人買了快速通關，一天就花了4,800美元（約37,500港元）！」亦有網友表示：「我太太一直吵著要去迪士尼，看到這帳單我決定堅持不去。」但有網友直言他們在食物消費太多，「你們根本都在吃東西，買的食物和飲料夠養活一個小村莊了。」也有網民建議他們可自備食物，或出發前先吃飽。另外，有網友建議他們可到環球影城「更好也更便宜」。

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