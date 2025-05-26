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精神健康｜網絡匿名助長仇恨？《混沌少年時》揭示青少年心理健康危機

醫健人物

發布時間： 2 小時前

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英國影集《混沌少年時》（Adolescence）通過一個發生在校園的極端事件，深刻反映出當代學校潛藏的嚴重問題：校園欺凌、網絡暴力與青少年心理健康問題。故事的核心人物傑米（Jamie），一名年僅十三歲的學生，最終涉嫌謀殺女同學而被捕。乍看之下，這似乎只是一宗震撼社會的個別事件，但隨著劇情深入，觀眾逐漸發現，這悲劇背後隱藏的卻是被長期忽略的校園問題。

校園欺凌無支援 受害者可能走向極端

首先校園欺凌的普遍存在和嚴重性被刻畫得非常真實，傑米在學校中並不受歡迎，在校內經常遭受同齡人的排斥和霸凌，他常常成為言語嘲弄和肢體欺凌的對象，這種經歷導致他在現實生活中感到孤立、無助。當欺凌的受害者找不到有效的求助渠道，往往會選擇以更隱秘、更危險的方式發泄情緒。

網絡匿名加速青少年接觸極端思想

除了校園內的欺凌，網絡世界也成為壓垮傑米的另一根稻草，網絡欺凌進一步惡化青少年的心理健康。劇中的傑米試圖通過互聯網尋找慰藉和認同，卻意外陷入充斥暴力、極端思想和仇恨言論的網絡圈子。網絡上的匿名性和信息的爆炸性，使得負面影響更加劇烈，進一步將原本的受害者推向施暴者的位置。

家庭疏離與學校僵化制度 加劇青少年問題

此外家庭與教育體系的失能在劇中同樣表露無遺。家庭層面上，傑米與父母之間缺乏有效的溝通與情感支持，使傑米在壓力之下無處可逃，內心的孤獨與絕望日益膨脹。而學校方面，礙於制度繁瑣及資源不足，學校輔導員始終未能及時介入。這樣學生就容易出現不同的情緒問題，當中包括焦慮症、抑鬱症或憤世嫉俗的現象。當家庭與教育系統都無法提供及時的支援，青少年問題便容易升級為無法挽回的悲劇。

需學校、家庭與社會合作 主動輔導與監管防悲劇

預防悲劇的關鍵，不僅在於處理表面事件，更在於跟進背後的深層問題。學校方面，老師應採取積極有效的干預行動阻止校園欺凌事件，學校也可以設立全天候的心理輔導服務，和開展「同理心教育」課程，讓學生從小培養尊重與關懷的價值觀。家長除了需要給予孩子一個溫暖的家，也應定期與孩子進行深度溝通，主動了解其情緒與交友狀況。社會方面，應該加強對青少年網絡活動的監察與引導，加強審查教唆暴力的內容。

《混沌少年時》所呈現的問題並非獨立事件，而是現代社會中校園問題的縮影。若我們繼續對校園欺凌與學童心理健康的問題視而不見，下一個傑米隨時就在我們身邊。只有當學校、家庭與社會攜手合作，這樣才能真正守護每一個處於「混沌少年時」的孩子，才能避免下一個悲劇的發生！

精神科專科醫生 林震

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撰文 : 精神科專科醫生 林震

欄名 : 震瞰寰宇

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