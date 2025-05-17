飛機秘聞｜飛機升降時不能關掉遮光板？ 空姐揭5大原因隨時救回全機性命
撰文： 王明芳
發布時間： 2025/05/17 15:00
最後更新： 20 小時前
【飛機遮光板作用】坐飛機有不少安全規定要遵守，其中飛機在起飛、降落時都會被提醒需要打開遮光板，但大家又知不知道當中原因？有空姐曾在社交平台分享打開遮光板的5大用途，原來1個簡單動作，可以拯救全機人的性命！
飛機秘聞｜飛機遮光板5大隱藏用途
酷航空姐Sophie在Threads上以「搭飛機必須知道的重要知識」為題，分享在飛機起飛或降落時需要打開遮光板的5大隱藏用途。
點撃大圖睇飛機遮光板用途：
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飛機遮光板作用｜1.看清飛機環境
Sophie指，遮光板童要是為了讓乘客適應窗外的光線，如果遇上需要緊急逃生的情況，都可以即時看清楚機外機內的環境，避免在黑暗中擁擠，發生意外。
飛機遮光板作用｜2.起火時能即時反應
如果有出現任何起火或煙霧的情況，空服員和乘客可以即時起反應，進行防護措施。Sophie表示，曾有乘客看到引擎冒煙，然後告知空服員，空服員再匯報機長，最後全機人成功逃過一劫。
飛機遮光板作用｜3.隨時觀察機外狀況
若然大家乘搭夜機，該航班便會關掉機艙內的燈光，打開遮光板是為了可以得到外面的光線，或者讓乘客在黑夜中得到安全感，隨時觀察到飛機外面的情況。
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飛機遮光板作用｜4.發生意外時採取適當應對措施
除了酷航空姐Sophie的分享外，書本《機艙機密》亦提到，航空公司要求乘客在飛機起飛和降落時打開遮光板，是基於飛行安全考量和對於意外的應對措施，空服員或艙外救難人員，可以清楚看到機內外的環境，進行搶救，避免干擾。
飛機遮光板作用｜5.看清逃生路線
如果飛機不幸需要在水上降落，打開遮光板的話，便可看清逃生路線，往陸地方向逃離。
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