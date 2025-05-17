飛機秘聞｜飛機升降時不能關掉遮光板？　空姐揭5大原因隨時救回全機性命

【飛機遮光板作用】坐飛機有不少安全規定要遵守，其中飛機在起飛、降落時都會被提醒需要打開遮光板，但大家又知不知道當中原因？有空姐曾在社交平台分享打開遮光板的5大用途，原來1個簡單動作，可以拯救全機人的性命！

飛機秘聞｜飛機遮光板5大隱藏用途

酷航空姐Sophie在Threads上以「搭飛機必須知道的重要知識」為題，分享在飛機起飛或降落時需要打開遮光板的5大隱藏用途。

點撃大圖睇飛機遮光板用途：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

最新影片推介：

飛機遮光板作用｜1.看清飛機環境

Sophie指，遮光板童要是為了讓乘客適應窗外的光線，如果遇上需要緊急逃生的情況，都可以即時看清楚機外機內的環境，避免在黑暗中擁擠，發生意外。

飛機遮光板作用｜2.起火時能即時反應

如果有出現任何起火或煙霧的情況，空服員和乘客可以即時起反應，進行防護措施。Sophie表示，曾有乘客看到引擎冒煙，然後告知空服員，空服員再匯報機長，最後全機人成功逃過一劫。

飛機遮光板作用｜3.隨時觀察機外狀況

若然大家乘搭夜機，該航班便會關掉機艙內的燈光，打開遮光板是為了可以得到外面的光線，或者讓乘客在黑夜中得到安全感，隨時觀察到飛機外面的情況。

同場加映：空姐揭坐飛機3大危險行為

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

飛機遮光板作用｜4.發生意外時採取適當應對措施

除了酷航空姐Sophie的分享外，書本《機艙機密》亦提到，航空公司要求乘客在飛機起飛和降落時打開遮光板，是基於飛行安全考量和對於意外的應對措施，空服員或艙外救難人員，可以清楚看到機內外的環境，進行搶救，避免干擾。

飛機遮光板作用｜​​​​​​​5.看清逃生路線

如果飛機不幸需要在水上降落，打開遮光板的話，便可看清逃生路線，往陸地方向逃離。

▲ 飛機升降時，大家要乖乖聽空姐話打開遮光板了！（《中國機長》劇照）

更多相關報道：

飛機禁忌︱空姐揭搭飛機3大超危險行為 喺呢個位自拍隨時冇命！



親子旅遊｜登機時空姐打招呼另有目的 觀察乘客3大狀況關乎飛機安全



親子旅遊｜解開搭飛機冷氣超凍3大原因 機艙低溫乘客怕凍可以咁樣做



飛機選位｜飛機經濟艙邊個位好坐？ 專家建議1座位最寬敞安靜

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】