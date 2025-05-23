KO便秘｜食錯1類菜便秘更嚴重　醫生警示2類人要小心

【排便／便秘／膳食纖維／蔬果】不少都市人都有便秘問題，甚至多吃蔬果亦無補於事。對此，有醫生就列出2大關鍵，並指出2類人士補充過多纖維，反而會令問題更加嚴重，又另外分享3款有助促進排便的常見水果，供市民參考。

台灣外科醫生陳榮堅近日在其Facebook專頁發文，表示很多人認為便秘時應多吃蔬菜、補充膳食纖維，但其實攝取什麼類型的蔬果、怎麼吃才是關鍵，如果吃錯食物，又或是以錯誤的方式攝取纖維，反而有機會令便秘更加嚴重。

他舉例說明，患有胃下垂或大腸無力症的人士腸胃蠕動功能較差，若攝取大量像通菜這類纖維很長的蔬菜，雖然確實能夠補充很多纖維，蔬菜卻會在腸胃裡吸水膨脹，最終導致便秘的情況變得更加嚴重。針對這類患者，他就建議可以盡量將蔬菜切成小段，減少腸胃道阻塞及消化不良的情況發生。

那麼，平日進食那些蔬果能夠幫助排便順暢？陳榮堅就分享，常見的奇異果、柑橘，以及熟透的黃色香蕉都有助於促進排便；反之，蘋果、番石榴及熟的綠色香蕉雖然富含纖維，但同時也含有「鞣質」，一旦水分補充不足，鞣質便會吸收腸道的水分，反而會加重便秘的問題。

他又提出以下3項改善便秘的建議：

維持均衡飲食，補充足夠的水分

適度補充益生菌及維他命

培養規律運動的習慣，不僅有益於身體健康，還能促進腸道蠕動

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同場加映｜10大通便食材

台灣營養師高敏敏曾在Instagram專頁發文，分享10種有效解決便秘問題的食材，並介紹各營養素具備的功效：

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便秘成因

本港腸胃及肝臟科專科醫生張世華曾受訪拆解便秘成因，他指出，大部分情況是不明原因的「原發性便秘」，多數因自身腸道蠕動變慢導致；而醫學上推敲造成腸道蠕動變慢的原因，可能是腸道微生物失調，或腸道神經影響，甚至與腦部控制腸道的非自主神經系統有關。其次還有4個方面導致：

年紀大；

藥物或疾病，例如腸道疾病、腦神經疾病、甲狀腺疾病、糖尿病；

攝取水分及纖維不足；

心情焦慮。

便秘高危群組

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紓緩便秘方法

若出現便秘、排便困難，張醫生提醒不要將排便時間拖得太長：

坐在座廁上時間太久，長時間的壓力會增加肛門病變，例如痔瘡、肛裂等。建議適量時間内專心排便，不要做分心的事，尤其是玩手機。

在飲食方面改善便秘，張醫生建議成年人每日應攝取最少20g至30g纖維、飲適量水分、多吃蔬果，對紓緩便秘問題都相當有幫助。例如市面上常見高纖維的蔬菜，包括西蘭花、椰菜花、菠菜、莧菜、秋葵等，都比較推薦。水果如麒麟果、奇異果、火龍果，也是不錯的選擇。

5個保護腸道好習慣

張醫生還鼓勵養成以下保護腸道的生活習慣，避免便秘：

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