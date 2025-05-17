7-11雪糕優惠｜7-Eleven Dreyer's雪糕批買一送一平均$12/支　Häagen-Dazs脆皮及雪糕杯$75/3件

【7仔/7-11/7-Eleven便利店/雪糕優惠】天氣熱辣辣，最適合買雪糕返屋企慢慢嘆，7-11最新推出雪糕優惠，即日起至5月20日，到7-Eleven門店購買指定DREYER’S D-COLLECTION雪糕批，即享買一送一優惠，平均每支12元。

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7-11雪糕優惠｜DREYER'S雪糕批/雪葩條買1送1

即日起至5月20日到7-Eleven店舖買DREYER'S D-COLLECTION雪糕批，但不包括DREYER'S D-COLLECTION心形加州士多啤梨雪糕批/雪葩條，即可享買一送一優惠，平均每件12元！優惠期有限，一於買晒返去，日日歎齊唔同口味就最爽啦！

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7-11雪糕優惠｜Häagen-Dazs脆皮及雪糕杯$75/3件

另外，即日起至5月20日去7-Eleven分店購買各款Häagen-Dazs™脆皮批及雪糕迷你杯（不包括日本版），只需$75/3件，平均每件$25。而購買任何Häagen-Dazs™滿$150，更送贈Häagen-Dazs™歐洲都會之旅隨行杯，以及Häagen-Dazs™外賣雪糕單球禮券1張，總值$150！

而即日起至5月20日買雀巢NESCAFE Cappuccino咖啡雪糕批、KITKAT粉紅脆皮雪糕批，亦只需$19/2件，平均每件$9.5。

優惠只適用於香港店舖，部分貨品只限於指定店舖提供。貨品數量有限，售完即止。

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