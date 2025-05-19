出軌男女｜印尼度假直擊港女出軌餐廳偷情　目擊者列4大特點提醒男友小心

戀愛要彼此忠誠！然而近日，有港男在連登討論區發帖，指他日前在印尼峇里旅行期間，在一間餐廳內目擊一對港男港女出軌，兩人的對話更是「炸裂」到「眼都突埋」。港男實在看不過眼，遂發文並列出該港女的4大特點，呼籲其男友小心……

公屋熱話｜公屋戶主人夫出軌「宮心計」小三 友人憂心患病人妻遭取消戶籍：俾房署趕走？

直擊出軌｜港男港女各自有伴侶 印尼餐廳偷情

樓主日前在印尼峇里旅行，於5月13日在一間餐廳食晚餐時，直擊鄰桌一對香港男女「出軌現場」。聽完對話內容後，他判斷2人各自都有伴侶，女方還提出要瞞著男友與出軌對象同住一間房；而接下來的對話更是令樓主大為震驚，形容「聽啲對話聽到眼都突埋」。

該港女表示「一陣返到酒店要同我男朋友FaceTime」；港男回應道，「咁你FaceTime緊我喺入邊沖涼先」；而港女聞言拒絕，「你想我死呀？佢（男朋友）會聽到㗎！唔好咁心急啦仲有全晚」。

▲ 港男印尼餐廳直擊香港男女出軌現場。（《72家租客》劇照）

直擊出軌｜列4大特點籲「正牌」男友小心

樓主總結了出軌港女的4個特點，提醒「正牌」男友小心，「各位巴打如果女朋友去咗峇里自己醒水了」：「聽到喺醫院做嘢」、「著住藍白色間條吊帶」、「喺餐廳大概11點就走」、「長頭髮，個頭啡啡哋」。

有網民留言上傳圖片，疑似是因樓主上傳的圖片無法顯示而再次轉載，圖片中有一對男女坐在餐枱旁，其中港女的衣著與髮色能夠對應，不過未知其真實性。

▲ 偷情男女的對話令港男「聽到眼都突埋」。（《德魯納酒店》劇照）

直擊出軌｜網民：最憎人出軌！

此事引起網民熱議，紛紛指責該對港男港女的出軌行為，「最憎人出軌」、「被害嘅巴打絲打快啲除綠帽啊」、「明明各自有伴侶…」；更有不少網民看不過眼，希望出軌港女的男友能夠知曉此事，遂紛紛留言「push」、「大力幫推」、「推上去」。

出軌男友｜港女深圳餐廳「抄家式」捉姦 沒收手機兼鎖匙：以後唔使返嚟喇！

出軌丈夫｜人妻撞破丈夫出軌捉姦在車 與丈夫咆哮對峙小三舉動惹關注

人夫出軌｜居屋貼整牆大字報斥人夫偷食 酒店記錄轉賬明細大公開

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】