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洗碗危機｜洗碗5大錯誤恐致癌　碗碟洗後這樣放細菌量激增70倍　專家教4招正確清潔步驟

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2025/05/17 08:00

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AI 摘要
  • 洗碗錯誤習慣可能引發腸胃炎
  • 碗碟疊放細菌量暴增70倍
  • 定期消毒餐具保持廚房衛生

【洗碗／清潔／細菌／致癌物】洗碗怎樣才能確保洗得乾淨？有專家指出，洗碗時若犯下5個錯誤，可能引發腸胃炎，甚至增加患癌風險。更驚人的是，碗碟若擺放方法錯誤，細菌量恐暴增70倍，等於直接將細菌吃下肚。

根據內媒《央視新聞》報道指出，看似簡單的洗碗動作，但大多數人可能長期用錯洗碗方法，不僅無法徹底清潔碗碟，更可能成為細菌孳生的溫床。報道引述專家說法，列舉5種錯誤洗碗習慣對健康的潛在危害。

洗碗危機｜5大錯誤洗碗習慣

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1. 未定期更換洗碗布

長期使用同一塊布或海綿，容易滋生細菌與黴菌。這些微生物可能透過餐具進入人體，危害健康。建議每月更換洗碗布，且專用於清潔餐具。

2. 直接將洗潔精塗在餐具

不少人以為直接將洗潔精塗在餐具上能增強去油力，但此舉不僅浪費水資源，過量化學清潔劑還會造成水污染。若未徹底沖淨殘留物，被人體攝入後，可能導致腹瀉等腸胃問題。建議戴手套洗碗，先於清水加數滴洗潔精，用沾稀釋液的抹布清洗。沖淨後置於瀝水架，最後再用清水徹底沖淨並自然風乾。

3. 未徹底清除食物殘渣

洗碗時，應將殘留的食物殘渣清理乾淨，長期累積可能增加患癌風險。

4. 洗後疊放碗碟

細菌生長需要營養、適溫和水分三個條件。若碗碟上殘留微量食物殘渣，都會成為細菌的養分來源。當碗碟堆疊存放在溫度適中的地方時，積水環境會加速細菌繁殖。早前有研究顯示，研究人員先對餐具進行消毒並塗抹無菌肉湯，分為兩組測試，一組洗淨後疊放於碗櫃；另一組則直立放置於置物架上，並放於通風處。三天後發現，直立組的菌落數僅8000CFU/套，符合內地衛生標準，而疊放組竟高達560000CFU/套，比直立組多70倍。

專家建議洗碗後，碗碟應置於通風處晾乾，或用乾淨毛巾擦乾，收納櫃亦須保持乾燥。

5. 未定期消毒餐具

長期不消毒餐具可能成為多種疾病的傳播媒介，如急性腸胃炎或增致癌風險。建議定期用煮沸、蒸氣或紫外線消毒餐具，並保持乾燥存放，也可選購消毒機進行高溫殺菌。

洗碗危機｜清潔不徹底易孳生細菌

此外，廚房常是家中衛生死角，若碗碟收納不當或清潔不徹底，極易孳生細菌病毒，影響健康。

  • 短期影響：如大腸桿菌、沙門氏菌等病原體可能引發急性腸胃炎，導致嘔吐、腹瀉，嚴重時甚至休克。
  • 長期影響：黴菌中的黃麴毒素已被證實與肝癌、胃癌等有密切相關。此外，餐具也是幽門螺旋桿菌的傳播途徑，該菌與胃炎、胃潰瘍及胃癌高度相關。因此須重視廚房衛生，定期消毒餐具並正確存放。

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洗碗危機｜正確洗碗4步驟

1. 預備洗碗

  • 初步清除殘渣：餐後立即清理食物殘渣，避免蛋白質凝固。可用紙巾先擦拭表面油脂，減少後續清洗難度。
  • 浸泡軟化油污：用40-50℃溫水浸泡10-15分鐘分解油脂，避免水溫過高導致蛋白質變性。頑固油垢可加少量中性洗潔精。

2. 清洗步驟

  • 陶瓷／玻璃：用軟海綿搭配中性洗潔精，避免使用鋼絲球刮花表面。
  • 不鏽鋼：用百潔布順紋路單向擦拭，防止水垢堆積。
  • 木／竹製：僅用溫水沖洗，禁用洗潔精以免吸水膨脹裂開。
  • 塑膠：避免高溫浸泡，以防變形釋放有害物質。

3. 消毒殺菌

  • 煮沸：水滾後煮10分鐘，適用耐高溫餐具。
  • 蒸氣：用高壓鍋上氣後蒸5分鐘，適合不耐煮的塑膠餐具。
  • 紫外線消毒櫃：按說明書操作，適用各類材質。

4. 存放方法

  • 自然晾乾：避免疊放產生積水。木製餐具需陰乾，禁止暴曬或烘乾。
  • 存放：存放於通風乾燥處，建議使用密封容器收納防污染。長期不用的餐具應定期晾曬防潮。

同場加映｜使用科技海綿3大禁忌

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海醫生早前在節目《健康1+1》中提到，科技海綿不應用於清洗食物，千萬不要用來刷碗盤、鍋具或蔬果等，只要沖洗不乾淨，就容易攝入三聚氰胺。同時，也不建議搭配溫水清洗，因為這樣會使三聚氰胺更容易溶出。他建議科技海綿適合用於清潔地板、玻璃或窗戶，只要輕輕一擦就能擦得十分乾淨。

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同場加映｜清洗碗筷5大建議

台灣胸腔及重症專科醫生黃軒曾在其Facebook專頁發文，指不少人以為洗碗本身就很乾淨，但其實暗藏健康危機。黃軒醫生拆解5大常見洗碗習慣，指出當中常犯的謬誤及對應建議。

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