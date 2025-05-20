香港中學生職業專才教育比賽2024/25賽果公布在即  中學生創新賽突破環保難題  8強作品5.24愉景新城展出

企業技術學院網絡（CTAN）聯同多個教育界合作夥伴舉辦的「香港中學生職業專才教育比賽2024/25」即將公布最終賽果，頒獎典禮暨作品展覽將於5月24日在D•PARK愉景新城隆重舉行。此項年度盛事不但展現了香港中學生的創新思維，更突顯職業專才教育（VPET）在培育新一代技術人才方面的重要性。

今屆賽事以「利用各種科技塑造一個更綠色、智能的生活」為主題，吸引全港中一至中五學生組隊參加。參賽者需要運用創新科技，針對環保議題提出解決方案，發揮智能科技與可持續發展的可能性。參賽學生有機會參與CTAN成員舉辦的專業工作坊和行業參觀，深入了解不同行業的運作模式和發展前景。這些寶貴經驗不僅開闊了學生的視野，更加深了他們對VPET的認識，有助於他們及早規劃未來的職業發展方向。

中學生創科競賽 聚焦環保智慧生活

企業技術學院網絡主席張建中工程師對參賽同學的表現給予高度評價。他表示，同學們的創新構思不僅令人感動，更為評審團帶來諸多啟發。這充分體現了新一代年輕人面對社會挑戰時所展現的創造力和解決問題的能力。

在早前舉行的決賽中，15支入圍隊伍除了展示他們精心製作的實體模型，更向評審團詳細闡述創作理念和技術應用，過程中不但展示出同學們的充分準備，更反映他們對科技應用的深入理解。以下為8隊脫穎而出的隊伍作品簡介。

▲ 企業技術學院網絡主席張建中工程師對參賽同學的表現給予高度評價。

科技創新改變生活 步行發電環保先鋒

香港每條街道均設有路牌，除了標示街道名稱外，是否能為市民提供更多資訊，方便日常出行？樂善堂王仲銘中學的「王中科技」團隊正是抱持這個信念，推出「智慧城市資訊路牌」。這個融入IoT技術的智能路牌系統，搭載LED即時顯示屏及AI導航功能，不只能指引方向，還能告訴你附近的餐廳、超市是否營業，猶如街頭上24小時候命的貼心管家，隨時為市民和遊客提供精準資訊。

▲ 樂善堂王仲銘中學的「智慧城市資訊路牌」是融入IoT技術的智能路牌系統，並搭載LED即時顯示屏及AI導航功能。

香港不少街道人流如鯽，假如能將行人步行產生的壓力轉化為電力，無疑能為社會節省不少能源。荃灣官立中學的「超能階」的靈感源自東京機場的成功案例，團隊運用精密的壓電技術，將路人的腳步轉化為電能。最令人驚喜的是，這個看似簡單的發明背後，蘊藏着足以改變城市能源分配的潛力。以香港每日人流計算，若在主要商業區推行，一年可產生的清潔能源足以供應數以萬計的LED街燈。

▲ 荃灣官立中學的「超能階」運用精密的壓電技術，將路人的腳步轉化為電能。

智慧郊遊無憂體驗 AI巡查照亮城市

香港的大自然景色聞名遐邇，假如出門郊遊前打開手機就能知道目的地的即時天氣、停車場空位，甚至是燒烤爐的使用情況，這絕對能助大家更好地安排行程。因此，順德聯誼總會翁祐中學的同學構思以5G技術為骨幹的智慧管理系統「智慧遊客中心」，透過太陽能供電的多重感應器，全天候監測並回報各項設施狀況，讓大自然愛好者能夠安心享受戶外活動。

▲ 順德聯誼總會翁祐中學的「智慧遊客中心」透過太陽能供電的多重感應器，全天候監測並回報各項設施狀況。

香港的路燈多不勝數，日常實難以依靠人工一一巡查。為此，來自順德聯誼總會翁祐中學的另一支隊伍打造了「煥然一燈」系統，顛覆傳統維修模式。該系統利用配備AI識別技術的無人機巡邏隊，能在黑夜中自動偵測故障街燈，就像夜空中的智慧巡邏者。特別是在颱風過後，這套系統更為重要，能迅速繪製出需要維修的路燈分布圖，大大提升維修效率。

▲ 順德聯誼總會翁祐中學的「煥然一燈」系統，利用配備AI識別技術的無人機巡邏隊，能在黑夜中自動偵測故障街燈。

居家安全智能守護 運動發電綠色創新

「劏房」環境是社會關注的議題之一，世界龍岡學校劉皇發中學的「EcoMonitor」猶如一位24小時待命的居家保安，不只能夠偵測温度、濕度，還能察覺有害氣體，當環境出現異常時，將啟動應變措施並通知住戶。為確保業主或有需要的租戶購買，團隊更採用模組化設計和3D打印技術，讓這個保障生命的系統變得人人可負擔。

▲ 世界龍岡學校劉皇發中學的「EcoMonitor」不只能夠偵測温度、濕度，還能察覺有害氣體，當環境出現異常時，將啟動應變措施並通知住戶。

運動不只有益身心，原來還可發電，為環保出一分力？聖保祿中學的「綠豹跑步徑」將跑道搖身一變成為微型發電站。這條創新跑道不只在頂部安裝太陽能板，更在地面裝設了特製的壓電板，將跑者的每一步轉化為電力。配合精密的ARIMA智能預測系統，跑道能準確預估能源需求，實現運動設施的自給自足。

▲ 聖保祿中學的「綠豹跑步徑」將跑道搖身一變成為微型發電站，把跑步人士的每一步轉化為電力。

智慧時尚減少浪費 飲食環保獎勵共享

快時尚產業的環保問題是近年來最受關注的議題之一。為減少浪費，保良局顏寶鈴書院的「智能衣櫃」運用RFID技術，讓每件衣服都有自己的「電子身份證」。當你打開衣櫃，它不只是個收納空間，更是你的時尚顧問和環保助手。系統會分析你的衣物使用習慣，適時提供循環再用建議，幫助你告別過度消費，邁向可持續時尚生活。

▲ 保良局顏寶鈴書院的「智能衣櫃」運用RFID技術，分析衣物使用習慣，適時提供循環再用建議，幫助用家告別過度消費。

「民以食為天」，但如何吃得環保又健康？五邑司徒浩中學的「綠色飲食出行APP」堪稱環保食客的最佳拍檔。這款智能應用程式不僅能為你推薦周邊的環保餐廳，更設有嚴格的認證機制，確保每家加入的餐廳都真正實踐環保理念。最吸引之處是其積分獎勵計劃，讓你每一餐都能為地球盡一分力，同時還能換取環保好禮，實現食得環保兼獲獎勵的目標。

▲ 五邑司徒浩中學的「綠色飲食出行APP」除了為用家推薦周邊的環保餐廳，更設有嚴格的認證機制，確保每家加入的餐廳都有真正實踐環保理念。

頒獎禮展創意成果 CTAN培育更多專才

「香港中學生職業專才教育比賽2024/25頒獎典禮暨作品展覽」將於5月24日舉行，屆時將頒發多個獎項，包括冠、亞、季軍、最具創意大獎及優異獎。同場亦會展出各得獎隊伍的優秀作品，讓公眾近距離了解這些充滿創意的解決方案如何運用科技改善生活，推動社會進步。

CTAN期望通過是次比賽發掘和培育更多具創新思維的年輕人才，並啟發更多學生投身VPET的發展道路，為香港的智慧城市建設注入新動力。大會歡迎公眾蒞臨頒獎典禮暨作品展覽，見證這些年輕創新者如何將創意轉化為實際應用，共同為建設更美好的香港出一分力。

「香港中學生職業專才教育比賽2024/25頒獎典禮暨作品展覽」詳情

日期：5月24日（星期六）

時間：下午12時至2時

地點：D•PARK愉景新城L1中庭

獎項：冠、亞、季軍、最具創意大獎及優異獎

有關「香港中學生職業專才教育比賽2024/25」請瀏覽：https://www.ctan-vpet.com/tc/coming-events/1

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現今科技發展一日千里，書本知識已不足以應對未來挑戰。職業專才教育（VPET）正好填補這一需求，通過將理論結合實踐，幫助學生掌握職場所需的實用技能和知識。由7大企業學院組成的CTAN，包括中電學院、香港國際航空學院、香港建造學院、香港專業教育學院工程學科、生產力學院、港鐵學院及中華煤氣培訓學院，為學生提供了寶貴的實踐平台和資源。

這些成員機構均擁有豐富的人才培育經驗，他們與各行業領先企業建立了緊密的合作關係，致力培育合資格的技術專才，為香港的可持續發展作出重要貢獻。

（特約）