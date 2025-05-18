乘車禮儀｜九巴大叔傍若無人大聲播歌　乘客勸喻遭反斥：講嘢大聲

乘搭公共交通工具應當相互體諒，保持安靜不打擾到其他乘客；無奈大聲播片放歌的情況時有發生，有時更會因此發生矛盾、掀起罵戰。

近日，有港男在Facebook「巴士迷俱樂部」群組發相，指日前乘搭巴士時，遇到1名大叔乘客大聲播歌，港男和其他乘客做出勸喻還遭到對方反斥，之後大叔僅僅是將聲量調低；港男忍無可忍之際只好向車站反映此事……

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乘車禮儀｜九巴大叔大聲播歌 懶理旁人勸喻

事發於4月25誒下午1時許，樓主乘搭102路線巴士往美孚方向，巴士駛近北角健康邨時，1名大叔乘客開始大聲播歌，他做出勸喻，而其他乘客對大叔的行為亦表達不滿，豈料大叔不但無視他人，更反指樓主「講嘢大聲」；又過十分鐘後，大叔將聲浪調低，惟周遭乘客仍能聽見音樂。

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樓主思考再三，認為貿然向車站投訴，可能會延誤巴士正常運作；又不好直接與大叔發生爭執，十分無奈；惟巴士又行駛了一段時間後，樓主實在忍無可忍遂向車站求助，「司機向阿叔表示報警後，阿叔才關機，但之後不斷向我單單打打」。

乘車禮儀｜網民斥大叔：自私！

此事引起網民熱議，紛紛批評大叔行為自私，又指如有需要可以向車站反映，相信其他乘客能夠理解，「最正路向車長投訴，車長會上嚟叫佢熄細聲，唔係就唔開車，我東涌坐巴士係公路遇過一個車長會開咪叫佢收聲」、「向車長報告其他乘客會體諒你」、「問佢使唔使借個耳機畀你戴」、「自私！咁想俾人聽就坐喺佢隔離」。

乘車禮儀｜巴士上播歌滋擾他人可罰款及監禁

根據《道路交通（公共服務車輛）規例》，公共巴士之乘客或有意乘搭該等車輛的人，不得在車內或車上的時候使用或操作任何嘈吵的器具、樂器或任何留聲機、收音機或錄音機，而滋擾到任何其他人；任何人無合理辯解而違反，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款3,000及監禁6個月。

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