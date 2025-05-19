公屋裝修︱神級公屋裝修200呎間出3房1廳　網民：好過住劏房

【公屋裝修/公屋/裝修】香港寸金尺土想擁有自己的獨立房間談何容易！最近小紅書一個設計師就上載了一條短片，於200呎的公屋單位規劃出3間房，雖然有2間房只能算是床位，但總算叫做擁有私人空間，網民看過短片後表示「好過住劏房」。

最新影片：

小紅書博主「香港裝修妹有幸室內工程」在平台上載短片，標題是「20m三房一廳」，她發文表示「二百零尺的空間內規劃三個單獨床位，並確保每個人的私人空間互不打擾，巧妙地運用垂直收納，多功能家具。」短片約2分鐘，見到屋內環境雖細小，但五臟俱全。有飯枱、梳化、書枱，大衣櫃等，儲物空間相當足夠。

公屋裝修｜廚房及廁所照片

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公屋裝修｜主人房放得落4呎床

影片拍攝主人房放得落4呎雙人床，還有大衣櫃，大廳中有2個獨立床位，向高空發展，下面就是書枱及衣櫃，而床的梯級造成櫃筒用作儲物，另一床位下面則是梳化，一家人可以在梳化上看電視。

公屋裝修｜房間照片

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公屋裝修｜廚廁儲物空間足夠

因為是公屋單位，廚廁都比較大，廁所有大鏡櫃及洗手盆，而廚房兩邊有吊櫃方便收納，還放得下「大眼雞」洗衣機，惟廁所未能做到乾濕分離。

博主表示全屋工程包括執灰髹油、傢俬訂制及全屋明線（加、減、移位）及木紋磚鋪設。戶主對於她的設計相當滿意，所以戶主的兒子再委託她裝修工作室。

公屋裝修｜主人房照片

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公屋裝修｜網民有讚有彈

有網民看完影片後都大讚「好過住劏房。」、「如果空間不大，就靠設計來豐富」、不過亦有在內地住慣大屋的網民看罷後表示「很壓抑。」、「一點都不羨慕，陽台都比這個大。」、「我羨慕是他們的薪資，但我不羨慕他們的生活，香港房子太寸土寸，壓抑」。

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