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TOPick攤位ZC04｜「兒童書展 暨 超級親子用品展」現場做TOPick新會員送迎新禮品! 費用全免

親子好去處

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

5月23日至25日「兒童書展暨超級親子用品展」

現場做TOPick新會員送迎新禮品! 費用全免

TOPick攤位號碼:ZC04

【兒童書展 暨 超級親子用品展｜會場限定迎新賞】

TOPick將於展覽期間(2025年5月23至25日)設立攤位，只要在展覽期間親臨TOPick攤位(ZC04)下載HKET APP，登記成為TOPick新會員、做問卷及追蹤TOPick社交平台，即送你精美迎新禮物一份！禮品數量有限，會場限定, 先到先得，送完即止！

兒童書展 暨 超級親子用品展

日期：2025年5月23日至25日
時間：5月23-24日上午10時至晚上8時，5月25日上午10時至晚上7時
地點：亞洲國際博覽館3,5,6,7,9號展覽廳
TOPick攤位編號：ZC04

精美會埸限定禮品：

1) 衍生去濕靈膠囊(10粒裝)：含茯苓、白朮、黃芪、靈芝、薏苡仁、大棗、甘草等草藥，精配多種複合維生素D3、酸櫻桃濃縮粉、植物乳桿菌LM1004，幫助排水去濕,，緩解身重、浮脹，減低濕敏症狀，安神助眠，同時提升身體吸收力及免疫力！

✅利濕舒眠、✅護肝利濕、✅健脾益氣、✅減低濕敏症狀

點擊圖片放大

2) TOPick精美卡通禮品1件

［會場限定］下載App及登記成為TOPick會員, 迎新禮品精彩賞不停!

活動受條款及細則約束，圖片只供參考。

條款及細則:

  • 只限TOPick新會員參加，每人只限登記一次
  • 此迎新活動只限活動會場現場參加及即時兌換禮品。
  • 所有禮品數量有限，先到先得，送完即止! TOPick有權以其他禮物代替。
  • 每人只限換領乙次及乙份。
  • 如發現以空號或假帳戶參加活動，或以任何程式擾亂或操控活動，TOPick有權取消該參加者參加及得獎資格，而毋需另行通知。
  • 任何有關参加是次活動及/或換取獎品的懷疑或證實的詐騙個案，及/或懷疑或證實的濫用個案，將可能導致參加者的登記及/或得獎者應得之獎品被即時取消及/或中止。
  • 新登記TOPick會員必需年滿18歲或以上。
  • 如有任何爭議，香港經濟日報集團【TOPick新聞】保留一切最終決定權。

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