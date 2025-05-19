母乳庫｜捐母乳媽媽難忘「一點一滴」　籲更多新力軍加入傳遞希望

轉眼間又來到一年一度的國際捐贈母乳日（World Human Milk Donation Day）。一年前，醫管局正式宣布成立香港首個母乳庫；至今年一月初，香港母乳庫正式投入運作……一年間，香港母乳庫團隊與慷慨的母乳捐贈者並肩一步一步向前，守護弱小生命。

至今共有230多位媽媽登記捐贈母乳

自香港母乳庫成立以來，坊間媽媽一呼百應，熱烈地支持捐贈母乳。截至5月16日，全港共有230多名媽媽登記成為母乳捐贈者，我們已收集超過800升母乳，供全港公立醫院所有新生兒深切治療部的有需要嬰兒使用。不足半年，已經有約90名初生嬰兒受惠，包括極早產及患有危疾的嬰兒。能夠親眼見證這些脆弱小生命得到母乳滋養健康，他們的父母固然會感到份外安心，而香港母乳庫團隊的每一個人亦被深深觸動。

一點一滴蘊藏母愛

每一包收集回來的母乳，背後都蘊含一位媽媽的堅毅與決心，一點一滴都有故事。

捐贈母乳的媽媽，其小孩年齡需在一歲以下。其中一位捐贈者敏婷，隨著她的兒子在4月初年屆一歲，敏婷亦完成任務「畢業」，揮別捐贈母乳的行列。3月底，她泵出最後一批捐贈母乳，心情特別緊張，一舉一動依舊小心翼翼，不容許有任何差池。她說：「當時心情非常不捨，想一直擔任捐贈者。」

敏婷回憶起餵哺及捐贈母乳的心路歷程，由最初因兒子患初生嬰兒黃疸住院致延遲開始餵母乳，然後用三個月時間「追奶」成功轉為全母乳餵哺，到後來母乳多到「打爆雪櫃」可用作捐贈，盡是百般滋味在心頭。

她每日泵奶四次，每次半小時，其中一次泵出的母乳用作捐贈。她為了可以持續捐贈母乳，特意調節身體：「其實泵20分鐘，已經有足夠份量餵兒子食用。不過為了令身體保持額外奶量，我便泵更長時間。」身為在職媽媽的她，更會在上班途中抽空泵奶，貢獻不少時間與心思，務求令自己的兒子飽足之餘，心中亦惦記與她素未謀面、有臨床需要的小寶寶。

一路走來，敏婷總共捐贈過16升母乳。每次泵奶，她都用筆記簿記下份量。看著寫滿細字的筆記，即使未來不會再捐贈母乳，她仍會好好保存這份紀錄留念。她說：「希望受惠的小寶寶接收到我的愛，健康地茁壯成長！」敏婷的行為正正體現了「幼吾幼以及人之幼」的精神。

捐贈母乳需靠各界齊心支持

「幫助別人並不需要一個理由，反而需要很多人的支持。」敏婷非常感恩自己集齊了「天時地利人和」——身體能夠製造額外奶量，讓她可以安心餵養兒子及其他寶寶；公司提供合適的空間泵奶；以及最重要的是家人、同事的支持。

的確，母乳捐贈者需要付出的時間、體力和心力都不能小覷。因此，香港母乳庫能夠有如此正面迴響，不僅是捐贈媽媽，家人以及社會各界的支持亦功不可沒。

敏婷笑說她已向身邊將為人母的朋友宣傳香港母乳庫工作，同時也會告訴兒子他，和媽媽一起捐贈母乳，希望他長大後都會熱心助人。容許我在此呼籲，各位新手媽媽、準媽媽，希望你們能夠支持香港母乳庫，向有需要的早產嬰兒伸出援手，捐贈珍貴的母乳。

香港母乳庫已在香港兒童醫院B座地下大堂設置母乳捐贈服務中心，以提供相關資訊、輔導及母乳餵哺支援。市民亦可瀏覽香港母乳庫網頁（www.ha.org.hk/hkch/hkbmb）或致電3513 6688查詢相關資訊，並登記成為母乳捐贈者。公立醫院的婦產科及兒科部門，以及衞生署轄下的母嬰健康院亦備有母乳捐贈相關單張。

▲ 敏婷與剛剛年滿一歲的兒子以及「勞苦功高」的奶泵一起合照，紀念曾經為香港母乳庫出一分力，同時希望兒子長大後都會熱心助人。（醫管局圖片）

▲ 敏婷與剛剛年滿一歲的兒子以及「勞苦功高」的奶泵一起合照，紀念曾經為香港母乳庫出一分力，同時希望兒子長大後都會熱心助人。（醫管局圖片）

▲ 敏婷於3月底泵出最後一批捐贈母乳，心裡懷著滿滿的不捨，一時觸動在母乳袋上寫上「母乳捐贈，點滴是愛，請支持！」，呼籲身邊的朋友支持香港母乳庫工作。（醫管局圖片）

▲ 敏婷於3月底泵出最後一批捐贈母乳，心裡懷著滿滿的不捨，一時觸動在母乳袋上寫上「母乳捐贈，點滴是愛，請支持！」，呼籲身邊的朋友支持香港母乳庫工作。（醫管局圖片）

▲ 香港母乳庫團隊呼籲有能力的準媽媽、新手媽媽成為捐贈者「新力軍」捐贈母乳，傳承愛嬰精神、傳遞愛與希望。（醫管局圖片）

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