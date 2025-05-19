校長專訪｜聖瑪加利大幼稚園重生命教育培養好品格　傳統與創新兼備結合AI教音樂

【天主教聖瑪加利大幼稚園/灣仔區幼稚園】家長為孩子選擇幼稚園，都希望他們入讀後能變得乖巧自律。位於跑馬地的天主教聖瑪加利大幼稚園（下稱聖瑪加利大），校風純樸，學生乖巧有紀律，向來深受家長喜愛，甚至有不少星二代，包括李璨琛女兒李元元、周汶錡兩名兒子等入讀。能夠成為家長最愛，學校不論在課程設計、環境上都別有特色，既融入了天主教元素，也緊貼科技發展讓學生接觸AI。陳栢琪校長指，創新的教育是為了讓他們在德智體群美得到均衡的發展。

▲ 天主教聖瑪加利大幼稚園著重培養孩子的良好品格，促進德、智、體、群、美及靈育各方面的均衡發展。（越玲瓏攝）

聖瑪加利大幼稚園｜傳統宗教融入課程 培養良好品格

於1986年創校的天主教聖瑪加利大幼稚園，著重培養孩子的良好品格，促進德、智、體、群、美及靈育各方面的均衡發展。雖貴為教區幼稚園，但課程設計新穎，不但融入了宗教元素，教學方面也具趣味性。例如大自然與生活的課程，學校會舉辦「一人一花」活動，讓學生種植生菜、茄子等，而校內也會養小魚及甲蟲，讓學生在種植、觀賞小動物的過程中認識天主教的核心價值——生命。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

學校除了將宗教元素融入課程外，亦會舉辦宗教活動提高學生對天主教的認識，當中「諸聖節」則是校內較特別的活動之一，學生和家長可以一同參與，模仿一些聖人或服務業人士，如德蘭修女、聖瑪加利大、消防員及醫生等，讓他們明白聖人「犧牲自己服務人群」的精神。另外，每逢聖誕節、復活節，學校也會有祈禱會，與學生祈禱、唱詩歌，初步認識天主教信仰。

聖瑪加利大幼稚園｜學習STEM 使用AI創作英文歌

STEM教育日漸普及，幼稚園也開始積極推廣STEM，而聖瑪加利大幼稚園的STEM教育更是緊貼科技發展，老師不但會與高班學生拍攝影片上傳到YouTube外，也會製作網頁，甚至做用AI創作英文歌，以認識現今科技和生活的關係。

小朋友會知道現代科技如何融入生活，最重要是我們如何好好應用科技。

學生要得到全面的發展，除了STEM的學習外，語文發展也非常重要。陳校長強調不會使用機械式抄寫的方法學習語文，會通過畫圖、造句的方式來認識文字的概念，每星期又會舉辦主題活動，會用故事、角色扮演、戲劇教學等具趣味的方式，教導學生與主題有關的知識。

其實是讓他們對這個概念有一個大致的認識，但程度不會太深， 因為我們都不希望小朋友在幼稚園有超前學習這個情況出現。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

聖瑪加利大幼稚園｜模擬活動認識小一生活

天主教聖瑪加利大幼稚園小一派位成績理想，不少學生獲派東區和灣仔區名校，當中最多人升讀聖保祿天主教小學；另也有許多學生派到聖若瑟小學、瑪利曼小學及軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）等；有部分則是升讀跨區名校，如英皇書院同學會小學、瑪利諾修院學校（小學部）、海怡寶血小學等。

學生升讀心儀學校固然開心，但要面對截然不同的學習環境，難免會感到徬徨，對此，聖瑪加利大幼稚園會在下學期為高班學生安排模擬小息，以提前適應小一生活，「每日都設有一個小息時間，他們會帶茶點袋回來，與其他人一起吃茶點和聊天，又或到戶外操場玩耍」。與此同時，學生也會有家課冊來認識格式，為未來的學習及生活奠定基礎。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

聖瑪加利大幼稚園｜幼教工作感受小朋友的真與誠

談及教育路，陳校長表示從小已希望成為老師，其中的原因是她認為老師在黑板前揮筆的模樣很厲害，「小學一、二年級時，見到老師拿著粉筆在黑板上教書，感覺好像很厲害，內心也希望自己變成那個樣子。」對於老師一職的憧憬，不單是默默放在心上，更成為了模仿對象，陳校長笑言小時候會自己拿著一枝枝的東西當作粉筆，再擺放一些公仔，模仿老師上課的樣子。後來成為老師入行後，她便一直從事幼兒教育工作，從未想過到中小學任教，當中不僅是因為幼教的工作充滿意義，更多的是能夠將自己的愛傳授給小朋友。

教書其實不只是傳授知識這麼簡單，而是將一份情給到小朋友，他們亦會有所感覺。

▲ 天主教聖瑪加利大幼稚園陳校長認為老師不只是傳授知識，還會將自己的愛傳授給小朋友。（越玲瓏攝）

陳校長至今已入行29年，從九龍區一間小規模的幼稚園老師，成為灣仔區熱門幼稚園的校長，當中令她感觸最大的是小朋友不同的特質，「我做過不同地區的學校，佐敦、彩虹邨、葵涌、到現在港島區，我看到原來不同地區的小朋友有不同的特質。」面對各有不同的小朋友，陳校長依然享受工作，原因是他們的天真、坦誠，成為教學路上最大的喜悅。

由我入行的第一天開始到今天，每天最開心的就是，給小朋友打招呼時，他們衝過來抱著你，然後叫一聲「栢琪校長」。這樣就已經是每天，或者是自己教學生涯裡最大的回報。

聖瑪加利大幼稚園｜面試最重要放輕鬆

天主教聖瑪加利大幼稚園作為區內熱門學校，不少家長都希望小朋友能夠入讀，對此陳校長分享面試貼士，表示老師會個別和小朋友見面，以觀察小朋友的主動性，「看看小朋友他們害不害羞，或者是聊天的時候他們會不會很主動」除了面試的表現外，宗教和居住地區也是考慮的因素，避免小朋友居住在偏遠的地方，因上學路途遙遠感到辛苦。

面試時，家長和小朋友難免會感到緊張，陳校長則表示放鬆心情最重要，「讓小朋友如同去玩耍一樣便可以」，又提醒家長要記著父母的初心——小朋友健康成長，切勿在面試時給予過多的壓力。

很多家長都會希望小朋友健康快樂地成長，我們要記著這個初心，所以希望在面試當天，小朋友以一個健康快樂的心態去面對，這就是他們最真實的表現。

▲ 陳校長提醒家長要記著父母的初心，讓小朋友以一個健康快樂的心態去面對面試。（越玲瓏攝）

【天主教聖瑪加利大幼稚園】

地區 灣仔區 地址 香港跑馬地樂活道2號A聖瑪加利大堂區中心3樓及4樓 創校年份 1986年 宗教 天主教 類別 非牟利 幼稚園教育計劃 有參加 更多學校設施及聯絡方式，即上TOPSchool學校專頁睇詳情

更多校長專訪：

尖子培育｜香港網球一哥黃澤林育成秘笈 校長爸爸願放手：別怕孩子撞板

校長專訪｜做社工見盡「邊青」堅持辦講座教學生追夢 愛官校長：成長比成績重要

校長專訪｜前聖保羅中學校長潘鎮球大談近40年教育生涯 曾無奈開除學生結局令人意想不到

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】