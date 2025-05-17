的士車隊｜陳美寶：目前談降入場門檻否是言之尚早　試坐車隊後讚旅程煥然一新

政府去年發出5個的士車隊牌照「有條件暫准通知」，車隊營辦商要在7月前完成籌備並投入服務。運輸及物流局局長陳美寶表示，各車隊仍以7月投入服務為目標，對於外界關注車隊或難以滿足入場營運門檻，陳美寶表示是否降低門檻仍是言之尚早，又留意到車隊「各出奇謀」招聘司機。

陳美寶出席電台節目時表示，5隊車隊仍然以7月投入服務為目標。政府要求車隊投入服務時，車隊數目要達申請規模的6成，但外界關注，車隊或難以招聘司機和籌備，陳美寶表示，目前不同車隊正購入合適的士車輛、籌集的士牌照，亦正「各出奇謀」招聘司機。被問到會否降低入場營運門檻，她認為目前是言之尚早，又強調門檻是與業界「大家傾出來」的共識。

▲ 陳美寶表示，的士車隊以7月投入服務為目標。（資料圖片）

▲ 陳美寶表示，的士車隊以7月投入服務為目標。（資料圖片）

目前僅有兩隊車隊試行營運，陳美寶透露，自己也曾預約和試搭車隊的士，的士比預約時間10分鐘到。她又形容，司機有禮貌、有活力，旅程有煥然一新的感覺。

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