環保減碳｜謝展寰：國際形勢複雜　要因時制宜訂環保政策免增市民負擔

環境及生態局局長謝展寰表示，面對貿易戰和複雜的國際形勢，香港推展環保政策時要因時制宜，以最少代價，最大效益推動環境保護，例如推動下階段「走塑」工作時，要尋找業界和市民都能接受的替代品。

謝展寰今日（17日）發表網誌，表示有聲音指出，面對複雜的國際形勢和全球貿易戰，部分國家和地區都放慢推行環保政策和減碳的步伐，但環保是國家發展策略，以及香港可持續發展的關鍵。他稱，面對目前國際形勢，香港作為國際金融和貿易中心，面臨多方面挑戰，香港要「因時制宜」推進環境保護策略，「才能讓我們以最少代價，最大效益來推進環境保護，也避免環保政策在這個艱難時期加重市民和經營困難者的負擔。」

▲ 謝展寰表示，環保署正與大型餐飲集團合作測試新產品，推進下一階段走塑。（資料圖片）

他稱，未來香港仍有多個方向可推進環境保護，包括有緊密與行業合作，探索可行的措施，減低對有經營困難的商戶的衝擊。他稱，環保署正與業界和大型餐飲集團合作，年中會在不同營運場景中進行產品測試，而尋找業界可接受、對市民影響最少的替代品，「按實際情況穩慎前行，措施才可以為社會大眾接受，建立真正的綠色生活文化。」

謝展寰表示，香港亦要善用市場力量發展環境基建，將公帑投入減至最低，同時亦要協助綠色經濟轉型，並要推動更多宣傳教育，改變市民行為。他表示，隨著政府推行源頭減廢和擴大回收網絡，都市固體廢物棄置量自2021年起連續3年下降，廢物回收率亦由2020年28%升至2023年33%，又指去年的數字仍統計中，但相信亦會進一步上升。

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