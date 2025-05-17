特首訪中東｜議員：當地對本港金融科技有興趣　香港可助內地企業解決「水土不服」

特首李家超早前率團出訪中東，合共帶來59項合作備忘和協議，亦是首次帶同本港和內地企業一同外訪。隨團的生產力促進局主席、立法會議員陳祖恒表示，中東地區對香港金融科技、人工智能等發展有興趣，又認為香港能協助內地企業在國際發展時的「水土不服」問題。

▲ 有立法會議員透露，中東地區對香港金融科技有興趣。（資料圖片）

陳祖恒在電台節目表示，今次有本港和內地企業隨團出訪，能從國家角度探討如何發揮香港的國際角色。他指出，卡塔爾的主權基金對香港的金融科技、人工智能和機械人技術感興趣，又提到內地的創科技業亦期望對接國際市場，但由於內地法律體制與外國不相同，容易「水土不服」，而香港實行普通法，正好可幫助內地公司「國際化轉身」。

▲ 陳祖恒指出，內地企業在國際社會發展容易「水土不服」，而香港有能力為內地企業解決問題。（資料圖片）

同樣有隨團的立法會議員吳傑莊則表示，內地企業洽談發展，所需時間較長，而香港可憑藉文化和語言優勢，以及創科交流經驗，加速促成合作。他又認為，中東的主權基金規模龐大，傾向投資大型項目，若香港和內地合作，能有更具吸引力的發展方案。

吳傑莊又提到，參與外訪期間代表自己的企業，與內地最大的數字銀行和當地的金融銀行簽署協議，反映今次行程能結合兩地人脈和企業，幫助香港和內地的企業「做大個餅」。

▲ 吳傑莊認為，今次外訪能幫助香港和內地企業「做大個餅」。（資料圖片）

香港律師會在外訪期間，亦與卡塔爾兩個法律組織和科威特律師公會簽署合作備忘錄。律師會會長湯文龍表示，雖然目前未有中東地區的律師在香港註冊，但今次外訪留意到不少當地律師有意來港發展。

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