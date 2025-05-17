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申訴專員報告下架｜多名議員批評不合理　前高官：良好管治政府要重視透明度和問責性

港聞

發布時間： 2025/05/17 16:02

最後更新： 2025/05/17 22:20

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申訴專員公署網站早前刪除2023年前發表的調查報告和新聞稿等資料。（申訴專員公署網站截圖）

申訴專員公署網站近日刪除2023年前的調查報告和新聞稿，多名立法會議員批評做法。工聯會立法會議員鄧家彪指出，做法不便進行政策研究和跟進政府施政不足；張欣宇亦批評做法不合理。有前高官指出，良好政府管治要具透明度、公眾參與和問責性。

鄧家彪向傳媒表示，明白在網上公開資料，或會令部門行政負擔加重，但公署僅保留2023至2025年的調查報告等資料，實在太少，應該向公眾解釋原因。他指出，大部分政府部門會將公開的工作資料在網上保存5年。鄧又指出，公署做法或會影響議會工作。他解釋，調查報告會有助議員和助理了解政策，當公署刪除網上的舊報告，需要資料時只能向公署申請，加上申訴專員報告是調查和指出政府部門的不同問題，現時未能查閱多年前的工作報告，難以跟進政府改善情況。

張欣宇：公署為公開資料守則把關　應做得比法定要求更高

議員張欣宇則在自己的社交平台專頁指出，申訴專員公署是「為公開資料守則把關的機構，在公開資料方面更應該樹立典範，做到比法定要求更高」，形容很難找到理由解釋刪除報告是合理做法。

等待申訴專員就事件傳媒查詢的答覆，但實在想不到任何可以 justify 刪除過往報告的理由，一個職責是為公開資料守則把關的機構，在公開資料方面更應該樹立典範，做到比法定要求更高。

實政圓桌議員田北辰則認為，公署以確保網站內容有效管理為由刪除並不合理，強調報告是上載互聯網而非放在實體資料室，根本不存在難以管理的問題。

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聶德權：一般情況下應讓公眾容易查閱

傳媒人林妙茵亦有跟進事件，形容公署做法極端。公務員事務局前局長聶德權在林的社交網站貼文留言，指出良好政府管治要重視透明度、公眾參與和問責性，政府部門、公營機構和調查委員會的報告和調查結果有重要參考價值，對公共政策研究的學者尤其重要，一般情況下亦應該妥善保存，讓公眾容易查閱。

據報相關網站紀錄顯示，公署網頁在上月中仍保留自2013年起的全面調查、主動調查報告全文及摘要、調解協作實例、新聞稿及年報。惟網站更新後，公眾現只可查閱2023年4月及往後公布的調查報告、新聞稿和調解協作實例，以及2022/23年度起的兩份年報，此前相關內容均被移除。網站同時刪去「《公開資料守則》個案」欄目，該欄目原公開部分市民投訴政府違反守則的個案。

公署：為方便公眾找到最新和最相關的報告

另外，公署網站「常見問題」欄目的「你們會公布調查的結果嗎？」一題中，原本載列答案稱基於公眾利益，「會選錄一些與《公開資料守則》有關的投訴個案」，此句子在網站更新後亦被刪，改為「會發布調解成功及跨部門協作實例選錄」。

公署回覆傳媒查詢時指，不時會檢視及更新網站上發布的內容，為確保網站內容準確，方便公眾找到最新和最相關的報告，以及更有效益管理網頁資訊，已更新網上資訊至最近3個年度。署方又稱，曾發布的資料會長期保存，並沒有刪除，市民如欲索取公署網站以外的資料，可向公署提出書面索取資料要求，公署會按《申訴專員條例》處理。

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