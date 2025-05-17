強積金供款｜積金局2024年發40萬張欠款通知書　按年增6至7%

近年本港市道疲弱，積金局透露，去年發出多達40萬張拖欠供款通知書，較前年多6至7%，當中有約5%最後要經法庭追討供款。積金局行政總監鄭恩賜表示，正研究引入分層遞增附加費。

鄭恩賜接受電視節目訪問時表示，2024年積金局共發出40萬張拖欠供款通知書，較2023年約37萬張多6至7%，主要涉及飲食、建造和零售業。他稱，有約四分之一人在兩星期內交回欠款，最後有約1,300萬元欠款仍未能追討，成功追回的有1.9億元。除了發通知書，鄭表示積金局亦會「追魂call」催促僱主繳回欠款，最後要訴諸法庭的只有約5%，當中亦有一半最後成功追回欠款。

至於在甚麼條件下才會透過法庭追討，他表示沒有劃一標準，要視乎情況而定，例如僱主是期望分期繳付，還是故意拖欠。他又透露，有部分僱主是「慣犯」，積金局亦備有相關名單。

▲ 鄭恩賜表示，去年積金局發出40萬張拖欠供款通知書，按年增6至7%。（資料圖片）

研究調整附加費機制 分層遞增收費確保僱主準時供款

鄭表示，為提高阻嚇力，正研究將現時劃一5%的拖欠附加費，改為分層遞增收費，例如拖延一個月會收取5%附加費，超過一個月則可能收取10%。他期望做法能提高僱主盡早供款的動機。

早前全線結業的連鎖粥店海皇粥店，早在去年已開始拖欠員工的強積金供款。被問到既然拖欠強積金是不少店舖結業先兆，發現情況會否提早向有關部門通報，他表示強積金屬個人和公司資料，不能隨便向他人披露，但遇上執法機構請求協助，亦會提供有關資料。他又坦言，一直都有小部分飲食業僱主拖欠供款，有時僱主會因現金流問題而拖延供款，但最終都會補回。

檢討強積金供款入息上下限 冀2026年前完成

另外，早前有傳積金局建議將強積金供款入息下限7,100元和上限30,000元調高，鄭恩賜表示，近期關稅戰影響本港經濟，會檢視入息情況、分布和整體經濟狀況，期望2026年前完成檢討。

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