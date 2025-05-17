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簡約公屋｜攸壆路項目逾千戶已取匙　中電向基層家庭贈千部電磁爐

港聞

發布時間： 2025/05/17 18:11

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熱門 關稅戰 DSE2025 艾威 結業潮 中年好聲音3 中一入學 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

中電將向1000戶簡約公屋和過渡性房屋住戶贈送電磁爐。（中電提供）

元朗攸壆路簡約公屋將陸續入伙，房屋局局長何永賢表示，有超過1000戶已取匙。中電表示，會向簡約公屋和過渡性房屋家庭共送出1000部電磁爐，冀有助住戶節省能源開支。

中電今日（17日）舉行活動，以1000部電磁爐拼砌碳中和的英文字（Carbon Neutral），創下「最多電磁爐組成的詞語」的健力士世界紀錄。本月31日是端午節，350名簡約公屋和過渡性房屋住戶在活動上，與主禮活動的何永賢和中華電力總裁羅嘉進包糉應節。

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何永賢表示，元朗攸壆路簡約公屋將陸續入伙，共有2000多戶入住，目前有超過1000戶已取匙。她提醒，出於防火考慮，簡約公屋單位內不能以明火煮食，住戶需要以電磁爐煮食。

中電會將活動上使用的1000個電磁爐，贈送予1000戶簡約公屋和過渡性房屋家庭。羅嘉進表示，期望電磁爐除了有助家庭節省能源開支，亦可體驗以電能煮食的便利和環保，並支持香港實踐碳中和的目標。

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中華電力 何永賢 房屋局 碳中和 過渡性房屋 端午節

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