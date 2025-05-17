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人工智能｜港產AI文書輔助程式政府內部逾1.5萬人使用　料手機版今年下半年開放公眾使用

港聞

發布時間： 2025/05/17 18:46

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孫東（左三）表示，HKGAI研發的「港文通」程式，在政府內部已有超過1.5萬人使用。（孫東網誌圖片）

創新科技及工業局局長孫東今日（17日）發表網誌，透露由香港研發的生成式人工智能文書輔助程式「港文通」，政府內部有逾1.5萬人使用，手機版本「港話通」會在下半年開放公眾使用。他表示，世界各國都將資源投入人工智能發展，港府未來會持續壯大本地人工智能生態圈。

孫東指，香港是國家重要的科技力量，特區政府從策略、研發、基建、產業發展、數據流動、應用和人才等各方面，全方位推進人工智能在香港穩健發展。他提到在InnoHK創新香港研發平台支持下成立的「香港生成式人工智能研發中心」（HKGAI），在一年內已成功研發了香港首個大語言基礎模型，並在今年初將DeepSeek的底座模型架構與HKGAI模型的數據處理功能結合，推出HKGAI V1大語言基礎模型版本。

他在網誌透露，基於HKGAI大語言基礎模型研發的生成式文書輔助應用程式「港文通」，自去年年中在政府內部開始試用以來，已有超過15000人使用，基於HKGAI大語言模型開發的手機版本「港話通」也計劃於今年下半年推出供香港市民使用。他又表示，HKGAI亦將開發多個適用於不同公務領域的垂直應用，例如與法律有關的「港法通」及與環評有關的「港環通」等，加強生成式人工智能在各行業的應用。

料年底全港可提供5000PFLOPS算力

至於基礎設施方面，他表示數碼港超算中心的算力將會在今年年底增至3000PFLOPS，與其他算力設施合計，屆時全港共可提供5000PFLOPS算力。至於沙嶺數據園區，他表示目前正進行法定改劃程序，並正積極籌備將土地推出市場。

孫東指，未來政府會加速推進落實各項措施推動人工智能發展，「持續壯大本地人工智能生態圈，讓香港人工智能發展的大棋盤愈來愈清晰和亮麗。」

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